Американские войска находятся в Германии не для защиты страны, а для поддержания трансатлантической безопасности, отметила посол Германии в Соединенных Штатах Эмили Хабер в рамках онлайн дискуссии в Совете по международным отношениям.

с чего всё началось

Посол ФРГ в Соединенных Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента Дональда Трампа о том, что США защищает Германию от России. По мнению дипломата, американские войска находятся в стране не для «защиты», а для проекции своей военной мощи в Азии и Африке.

Посол Германии в США ответила Трампу на слова о защите от России

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