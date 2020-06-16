Политика
ИзвестияПосол Германии в США ответила Трампу на слова о защите от России
Посол ФРГ в Соединенных Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента Дональда Трампа о том, что США защищает Германию от России. По мнению дипломата, американские войска находятся в стране не для «защиты», а для проекции своей военной мощи в Азии и Африке.
Читать в источнике
Оценить56
с чего всё началось
Американские войска находятся в Германии не для защиты страны, а для поддержания трансатлантической безопасности, отметила посол Германии в Соединенных Штатах Эмили Хабер в рамках онлайн дискуссии в Совете по международным отношениям.РИА Новости18:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 23:15, Ашберн
Политика
Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального
Главное следственное управление Следственного комитета по Москве расследует дело по статье о клевете.
Эхо Москвы 21:04
Происшествия
Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив
РИА Новости 14:11
Происшествия
Адвокат: Ефремов находится в тяжелом состоянии
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев, заявил, что тот находится в очень тяжелом состоянии после ДТП.
Свободная Пресса 21:46
Футбол
Твиттер ФИФА представил Месси, Мбаппе и Неймара в образе звезд 70-х
15 июня пресс-служба твиттера FIFA World Cup публикует подборку изображений с суперзвездами настоящего, фантазируя на тему того, как они могли бы выглядеть в 70-х.
Sport24.ru 10:30
Общество
Виталий Кличко вновь оконфузился, выступая в прямом эфире
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Виталий Кличко в очередной раз угодил в комичную ситуацию, оговорившись во время выступления в прямом эфире.
РИА Новости 12:15
Гаджеты
Развод через 14 лет: Apple отказывается от процессоров Intel в Mac
Корпорация Apple готовится к «разводу» с компанией Intel после 14 лет плодотворного сотрудничества.
Letnews.ru 02:43
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
РИА Новости 19:56
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 07:14
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru 22:54
Общество
В 13 городах России отменили праздничные шествия в честь Победы
Запланированные на 24 июня праздничные шествия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменили в 13 российских городах.
РИА Новости 19:58
Происшествия
На Колыме в бухте Нагаева разлились нефтепродукты
Глава Магаданской области Сергей Носов получил региональному минприроды и Росприроднадзору провести проверку по факту разлива нефтепродуктов в бухте Нагаева.
Российская газета 21:11
Культура
Церемонию вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года
Церемония вручения премии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года.
Москва 24 15:14
Интернет
«Яндекс» запустил сервис видеозвонков «Телемост»
Фото: iStock«Яндекс» запустил сервис видеовстреч «Телемост».
Inc. Russia 07:43
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
Политика
Посол США назвал приговор Уилану насмешкой над правосудием
Посол США заявил, что его страна требует немедленного освобождения своего гражданина, а вынесенный Мосгорсудом приговор назвал «насмешкой над правосудием».
РБК 06:00
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Происшествия
Четыре человека утонули, спасая тонущую в Забайкалье девочку
По предварительным данным, 15-летняя девочка начала тонуть в водовороте на реке Онон в 2 км от села Нижний Цасучей, пока на берегу отдыхала компания родственников.
ТАСС 22:29
Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
Игры
Загадочный древний город в тизере The Forgotten City — игры, выросшей из мода для TES V: Skyrim
3DNews 06:10
Политика
МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России
Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
РБК 14:52
Политика
Порошенко в суде обвинил Януковича в потере Крыма
В ходе допроса Порошенко не отвечал или давал уклончивые ответы на вопросы о его действиях для недопущения потери Крыма, не стал отвечать на ряд вопросов адвокатов об осуществлении политического преследования Януковича и не только.
Газета.Ru 14:39
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило восемь миллионов
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 8 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
РИА Новости 19:03
Происшествия
Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM 14:12
Наука
В лаборатории создали первую форму жизни на Земле
Ученые смогли создать в лабораторных условиях первичную форму жизни - пузырьки-везикулы в "первичном бульоне".
Evo-rus.com вчера в 08:06
Происшествия
«Езжайте в свою Россию»: в Латвии врач обругал русскоговорящую женщину
Ребенок общался с медиком по-латышски, однако ее бабушка не знает государственного языка, и на просьбу по-русски сообщить ей диагноз врач ответил в грубой форме: начал кричать, назвал женщину "фашисткой из России" и сказал ей по-русски уезжать из страны.
РИА Новости 21:36
Общество
Ростуризм уточнил правила заселения в гостиницы неженатых пар
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что требовать документы сотрудники гостиниц не будут, однако решение о заселении, в том числе неженатых пар, останется за ними.
Общественная служба новостей вчера в 13:06
Технологии
Вакцины от коронавируса не остановят эпидемию
Опрошенные ученые не верят, что первые вакцины против коронавируса смогут остановить эпидемию.
Газета DAILY 13:00
Здоровье
44 новых случая коронавируса подтверждено в Амурской области
Всего в Приамурье выявлено 1062 случая коронавируса.
Телепорт 02:58
Общество
Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса
Число активных случаев составляет 80,6 тыс. Согласно графику снятия в Москве ограничений, с 23 июня в городе откроют спортивные и детские площадки, а также разрешат сидеть на лавочках и пользоваться беседками.
РБК 17:50
Общество
Борис Джонсон заступился за Черчилля и призвал не переписывать историю
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заступился за Уинстона Черчилля, памятник которому в Лондоне был осквернен вандалами в ходе массовых протестов.
Газета.Ru 02:43