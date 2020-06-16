Политика

Российская газетаРоссийская газетаПосол Германии в США ответила на заявление Трампа о защите от России

Американские войска находятся в Германии не для защиты страны. Об этом заявила посол ФРГ в США Эмили Хабер во время онлайн дискуссии в Совете по международным отношениям. Так она прокомментировала высказывание президента Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты якобы защищают Германию от России.
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с чего всё началось

В Германии ответили Трампу на слова о защите от России

Американские войска находятся в Германии не для защиты страны, а для поддержания трансатлантической безопасности, отметила посол Германии в Соединенных Штатах Эмили Хабер в рамках онлайн дискуссии в Совете по международным отношениям.
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