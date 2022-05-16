Посол Ирана в России Казем Джалали передал российским властям «карту сотрудничества» в нефтегазовой отрасли, в которой закреплены достигнутые договоренности и решения касательно совместных проектов в энергетической сфере.
"Стороны провели переговоры и достигли хороших решений в сфере добычи, развития нефтегазовых месторождений, переработки, нефтеочистки, нефтехимии и передачи оборудования и технологий, которые являются стратегическими в нефтегазовой отрасли", - сказал посол.
Торгово-экономические отношения между Москвой и Хельсинки «практически обрушились» из-за «варварских» экономических санкций Евросоюза, заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов в эфире «Россия 24».
Банк России предлагает ввести двухдневный "период охлаждения", обязав банки приостанавливать денежные переводы на счета, которые используются дропперами, сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.
Власти Херсонской области заявили о полном переходе региона под контроль российской армии, которая обеспечивает стопроцентную защиту жителей и закрывает их от обстрелов со стороны Украины с помощью системы ПВО.
Силы ПВО России сбили украинский самолёт Су-24 в районе острова Змеиный, сообщило российское Министерство обороны, также уничтожены десять украинских беспилотников, в том числе два реактивных Ту-143 «Рейс» советского производства.