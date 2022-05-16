"Стороны провели переговоры и достигли хороших решений в сфере добычи, развития нефтегазовых месторождений, переработки, нефтеочистки, нефтехимии и передачи оборудования и технологий, которые являются стратегическими в нефтегазовой отрасли", - сказал посол.