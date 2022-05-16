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Посол Ирана сообщил о передаче России карты сотрудничества в нефтегазовой отрасли

Посол Ирана в России Казем Джалали передал российским властям «карту сотрудничества» в нефтегазовой отрасли, в которой закреплены достигнутые договоренности и решения касательно совместных проектов в энергетической сфере.
Lenta.ru
По словам дипломатического представителя, правительство Ирана нацелено на серьезное углубление сотрудничества с Москвой и российскими энергетическими компаниями.
Lenta.ru
"Стороны провели переговоры и достигли хороших решений в сфере добычи, развития нефтегазовых месторождений, переработки, нефтеочистки, нефтехимии и передачи оборудования и технологий, которые являются стратегическими в нефтегазовой отрасли", - сказал посол.
РИА Новости
"Составлена даже всеобъемлющая и полная карта сотрудничества с Россией, которая была передана должностным лицам Российской Федерации", - отметил Джалали.
РИА Новости

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