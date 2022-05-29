Запад ищет законный способ и правовой механизм завладеть замороженными активами России, чтобы направить их на восстановление Украины, однако юридически сделать это непросто, практически невозможно, более того, подобное решение может навредить всей западной системе, заявила журналистка издания Financial Times Джиллиан Тетт.
В американских бланках для эвакуации раненых с поля боя украинцы числились последними, следует из документов, обнаруженных на захваченных позициях ВСУ и боевиков националистического батальона «Азов» в Волновахе и в промзоне завода «Азовсталь» в Мариуполе.