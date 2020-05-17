Посол Китая в Израиле Ду Вэй в воскресенье обнаружен мертвым на окраине Тель-Авива в доме, который занимал, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление представителя полиции. О причинах смерти 57-летнего дипломата официально не сообщается.

Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома

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