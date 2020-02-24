Общество
РИА НовостиПосол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса
В большинстве провинций и городов уже 18 дней подряд наблюдается снижение случаев заражения, — заявил он на пресс-конференции. По словам дипломата, китайские ученые уже создали вакцину, активирующую иммунитет к коронавирусу, но она еще требует доработок.
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Политика
Расстрел грузинскими снайперами людей на Майдане хотели назвать выдумкой Кремля
Генерал грузинской армии, бывший командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили рассказал о просьбе сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко сделать заявление о том, что история с грузинскими снайперами, которые вели огонь по протестующим на майдане Незалежности (площади Независимости), является выдумкой Кремля.
Экономика
Силуанов считает налоговую нагрузку на труд в РФ запредельной
Зарплаты в конвертах появились именно из-за того, что налоги на труд высоки.
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Евросоюз направит 230 млн евро на борьбу с коронавирусом
Евросоюз намерен выделить 230 млн евро на борьбу со вспышкой нового коронавируса.
Авто
В России дебют Geely Coolray может быть перенесён из-за коронавируса
Издание "Китайские автомобили" сообщает, что на предприятии "Белджи" недооценили большой спрос на новый кроссовер Geely Coolray в Беларуси.
Технологии
Apple планирует разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию
Bloomberg удалось узнать, что Apple сейчас ведет переговоры со сторонними разработчиками, чтобы в дальнейшем пользователи могли по умолчанию назначать другие приложения, к примеру браузеры и почтовые клиенты.
Здоровье
Леонид Рошаль: Здоровье россиян начинается в муниципалитетах
В целом предлагается первый пункт статьи 132 дать в такой редакции: «Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные законные сборы, осуществляют охрану общественного порядка, обеспечивают доступность медицинской помощи и также решают иные вопросы».
Общество
Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая
Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
Общество
Турция из-за коронавируса закрыла границу с Ираном
Власти Турции решили в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса закрыть границу с Ираном, где зафиксировано 43 случая заражений, из которых восемь – со смертельным исходом.
Армия и оружие
Россия совершит наблюдательный полет над Турцией
Полет организован в рамках Договора по открытому небу. Россия совершит наблюдательный полет над Турцией.
Происшествия
Потоп в украинской столице: возле метро «Сырец» забил гейзер
Возле станции метро «Сырец» в Киеве затопило проезжую часть, а посреди лужи образовался гейзер, из которого хлещет вода.
Происшествия
На Камчатке в аварии со снегоходом погибла журналистка
Главный редактор информационного агентства "КАМЧАТКА" 29-летняя Мария Нетребенко погибла в ДТП со снегоходом, случившемся на Камчатке.
Армия и оружие
США поставят Индии вертолеты и военную технику на $3 млрд
Вашингтон и Нью-Дели договорились о поставках вертолетов и другой военной техники более чем на $3 млрд, объявил президент США Дональд Трамп.
Общество
В Финляндии предложили создать особую экономическую зону с Петербургом
Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне выступил с предложением о создании особой экономической зоны на юго-востоке страны близ границы с Ленобластью.
Общество
С 1 марта в наземном транспорте Москвы отключат Wi-Fi
С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi.
Общество
Россиян предупредили о необычно высокой температуре на этой неделе
В Москве и некоторых российских регионах ожидается нетипичная для времени года высокая температура воздуха.
Армия и оружие
В штабе ООС заявили, что НМ ЛДНР обстреляли свои же позиции с применением 122-мм орудий
Украинская сторона в очередной раз обвинила силы ЛДНР в осуществлении обстрелов.
Происшествия
Замглавы таможенного поста Шереметьево арестовали в Москве за взятку
Заместитель начальника таможенного поста Шереметьево задержан за получение взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Источник опроверг сообщения об остановке ВКС турецкой колонны в Идлибе
Общество
В Казани рассказали о состоянии россиян с Diamond Princess
Состояние восьми россиян, доставленных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, хорошее, повышения температуры не зафиксировано, сообщил РИА Новости главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин.
Футбол
Мюллер призвал «Баварию» не бояться «Челси»
Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси».
Гаджеты
HTC намерена выпустить первый 5G-смартфон
Шоу-бизнес
Лолита Милявская показала фигуру в купальнике
Певица Лолита Милявская продемонстрировала похудевшую фигуру в купальнике.
Кино
Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей
В стартовые выходные проката картина с говорящими животными собрала 258,3 млн рублей.
Армия и оружие
Заход американского ракетного эсминца в Черное море объяснили
Биатлон
Адвокат: на биатлониста Логинова и Касперовича завели уголовное дело
В Италии открыто уголовное преследование российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.
Общество
Из-за аномального тепла в Москве распустились подснежники
В связи с аномально теплой погодой в столичном регионе досрочно распустились подснежники, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды в понедельник.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Афганистане
В регионе объявлено чрезвычайное положение. По последним данным, число заболевших новым видом пневмонии в Китае превысило 77 тысяч человек.
Политика
Партия Зеленского обещает пересмотреть закон об украинском языке
Закон о государственном языке разделяет граждан страны и должен быть пересмотрен, считает глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.
Экономика