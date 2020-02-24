Общество

РИА НовостиРИА НовостиПосол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса

В большинстве провинций и городов уже 18 дней подряд наблюдается снижение случаев заражения, — заявил он на пресс-конференции. По словам дипломата, китайские ученые уже создали вакцину, активирующую иммунитет к коронавирусу, но она еще требует доработок.
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Посол Китая в России заявил о разработанной в КНР вакцине от коронавируса

РБК04:11

Посол сообщил о разработанной Китаем эффективной вакцине от коронавируса

Коммерсантъ02:49

Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса

РИА Новости03:53

Посол КНР в России рассказал о разработанной в Китае вакцине против коронавируса

ТАСС03:42

Китай нашел эффективное лекарство от коронавируса

Lenta.ru03:39

Посол Китая в России заявил о наличии вакцины против коронавируса

Известия02:51

Посол Китая сообщил о разработанной вакцине от коронавируса

RT на русском03:59
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Власти Турции решили в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса закрыть границу с Ираном, где зафиксировано 43 случая заражений, из которых восемь – со смертельным исходом.
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Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне выступил с предложением о создании особой экономической зоны на юго-востоке страны близ границы с Ленобластью.
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Мюллер призвал «Баварию» не бояться «Челси»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси».
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Певица Лолита Милявская продемонстрировала похудевшую фигуру в купальнике.
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Заход американского ракетного эсминца в Черное море объяснили

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Партия Зеленского обещает пересмотреть закон об украинском языке

Закон о государственном языке разделяет граждан страны и должен быть пересмотрен, считает глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.
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