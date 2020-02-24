Общество
Вести.RuПосол КНР: в Китае разработали вакцину от коронавируса
В Китае разработали вакцину, предварительно показавшую свою эффективность против нового коронавируса COVID-19. Об этом рассказал на брифинге в Москве посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
Читать в источнике
Оценить697
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 08:19, Ашберн
Политика
Генерал заявил о призыве назвать расстрел на Майдане выдумкой Кремля
Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.
Здоровье
Родители детей с редким заболеванием провели пикет в Новосибирске
Родители детей, которые болеют фенилкетонурией, провели пикет в Новосибирске.
Армия и оружие
ВМС США назвали цель захода эсминца Ross в Черное море
Командование ВМС США заявило, что заход эсминца Ross в акваторию Черного моря преследует цели укрепления отношений США с черноморскими партнерами.
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Общество
Опрос: 74% украинцев не поддерживают протесты из-за эвакуации граждан из Китая
Эвакуированных из Китая граждан Украины должны были разместить на карантин в санатории в посёлке Новые Санжары.
Единоборства
Рязанского бойца ММА лишили победы из-за песни про Люцифера
Рязанского бойца Михаила Коробкова лишили победы в турнире Fight riot, который состоялся в Воронеже.
Шоу-бизнес
Ирина Билык отказалась рожать из-за страха перед смертью
Известная украинская певица рассказала о проблемах, с которыми столкнулась пару лет назад, из-за чего она не смогла самостоятельно родить.
Политика
На Украине раскрыли число получивших биометрический паспорт жителей ДНР и ЛНР
В 2019 году российский паспорт получили 227 тысяч жителей ДНР и ЛНР.
Общество
Названа дата лишения королевских титулов принца Гарри и Меган Маркл
Ранее королева Великобритании Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри зарегистрировать свой товарный знак бренд Sussex Royal, так как в его названии присутствует слово «королевский» (royal).
Кино
В мультфильме Disney и Pixar впервые появится ЛГБТ-персонаж
В предстоящем анимационном фильме «Вперед» («Onward») от Disney и Pixar впервые за историю студий появится открытый ЛГБТ-персонаж — им станет офицер Спектор, которую озвучит Лина Уэйте.
Армия и оружие
Лавров объяснил удары по террористам в Идлибе
«Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать», — подчеркнул Лавров.
Происшествия
В Ижевске два человека пострадали при обрушении в строящемся доме
Два человека пострадали при обрушении лестничного пролета в строящемся доме в Ижевске, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Удмуртии.
Политика
КПП в Донбассе переходит на весенний график работы
Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Политика
В США не нашли доказательств содействия России переизбранию Трампа
Разведка США не обладает доказательствами помощи России американскому президенту Дональду Трампу в переизбрании на ноябрьских выборах, сообщает 23 февраля CNN со ссылкой на источники в разведке.
Происшествия
В российской воинской части обнаружили мумию
В Ленинградской области на территории воинской части нашли мумию мужчины. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Футбол
Кавани забил 200-й гол за «ПСЖ»
Футбол
Футболисты «Шахтера» победили «Десну» в матче чемпионата Украины
Армия и оружие
Украина закрепит в военной стратегии курс на вступление в НАТО
Курс на вступление Украины в НАТО будет задокументирован в готовящейся военной стратегии, сообщил руководитель директората по вопросам национальной безопасности и обороны офиса президента Иван Апаршин.
Шоу-бизнес
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь Напомним, что слухи о второй беременности Антонины Паперной появились в конце декабря.
Происшествия
По Украине ударил мощный шторм: все рушится, есть жертвы – кадры стихии
Позже появилось сообщение о еще одной погибшей из-за стихии: в Одессе девушку убило веткой на пересечении улицы Неженской и переулка Маланова.
Происшествия
Спасатели нашли группу туристов, заблудившихся в Карпатах
Пятеро туристов заблудились в Карпатах: одному из них удалось спуститься самостоятельно, четверых нашли спасатели.
Политика
Президент Таджикистана посетит парад Победы в Москве
Глава нашего государства Эмомали Рахмон по приглашению президента России уважаемого Владимира Владимировича Путина примет участие в параде 9 мая в Москве.
Гаджеты
Смартфон Essential PH-1 получит Android 11
Новость о предстоящем выпуске Android 11 для Essential PH-1 была подтверждена Жаном Батистом-Теу (Jean Baptiste-Theou), ведущим специалистом по системному программному обеспечению в Essential.
Общество
США ужесточают правила выдачи грин-карт с 24 февраля
Новые правила усложнят процедуру получения разрешения на жительство иностранцам, которые рассчитывают жить за счёт государства.
Биатлон
Определился состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону
Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на чемпионат Европы 2020 года.
Кино
Суровый нуар: в Сети появились новые кадры из фильма «Веном 2»
Общество
Пакистан закрывает границу с Ираном из-за вспышки коронавируса
Власти Пакистана закрывают на юго-западе страны границу с Ираном в связи со вспышкой нового типа коронавируса COVID-19 в этой стране.
Космос
Компания Blue Origin открывает новый завод по производству ракетных двигателей в Алабаме
Завод по производству двигателей открылся в Хантсвилле, также известном как «Ракетный город», 17 февраля.
Политика
Косачев назвал причину разногласий между Россией и Украиной
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хорошие отношения России и Украины были бы в интересах всего мира.