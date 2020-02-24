Общество

Вести.RuВести.RuПосол КНР: в Китае разработали вакцину от коронавируса

В Китае разработали вакцину, предварительно показавшую свою эффективность против нового коронавируса COVID-19. Об этом рассказал на брифинге в Москве посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
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Посол Китая в России заявил о разработанной в КНР вакцине от коронавируса

РБК04:11

Китай нашел эффективное лекарство от коронавируса

Lenta.ru03:39

Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса

РИА Новости03:53

Китайский посол заявил о созданной в КНР вакцине против коронавируса

Газета.Ru04:43

Посол КНР в России рассказал о разработанной в Китае вакцине против коронавируса

ТАСС03:42

Посол Китая сообщил о разработанной вакцине от коронавируса

RT на русском03:59

Посол Китая в России заявил о наличии вакцины против коронавируса

Известия02:51
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Политика

Генерал заявил о призыве назвать расстрел на Майдане выдумкой Кремля

Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.
РИА Новости 05:26
Здоровье

Родители детей с редким заболеванием провели пикет в Новосибирске

Родители детей, которые болеют фенилкетонурией, провели пикет в Новосибирске.
VSE42.RU 03:53
Армия и оружие

ВМС США назвали цель захода эсминца Ross в Черное море

Командование ВМС США заявило, что заход эсминца Ross в акваторию Черного моря преследует цели укрепления отношений США с черноморскими партнерами.
REGNUM 01:27
Происшествия

В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Коммерсантъ 22 февраля в 17:59
Общество

Опрос: 74% украинцев не поддерживают протесты из-за эвакуации граждан из Китая

Эвакуированных из Китая граждан Украины должны были разместить на карантин в санатории в посёлке Новые Санжары.
Говорит Москва 08:15
Единоборства

Рязанского бойца ММА лишили победы из-за песни про Люцифера

Рязанского бойца Михаила Коробкова лишили победы в турнире Fight riot, который состоялся в Воронеже.
Рязань Онлайн 07:58
Шоу-бизнес

Ирина Билык отказалась рожать из-за страха перед смертью

Известная украинская певица рассказала о проблемах, с которыми столкнулась пару лет назад, из-за чего она не смогла самостоятельно родить.
Народные новости вчера в 12:24
Политика

На Украине раскрыли число получивших биометрический паспорт жителей ДНР и ЛНР

В 2019 году российский паспорт получили 227 тысяч жителей ДНР и ЛНР.
Lenta.ru 07:35
Общество

Названа дата лишения королевских титулов принца Гарри и Меган Маркл

Ранее королева Великобритании Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри зарегистрировать свой товарный знак бренд Sussex Royal, так как в его названии присутствует слово «королевский» (royal).
REGNUM 22 февраля в 14:00
Кино

В мультфильме Disney и Pixar впервые появится ЛГБТ-персонаж

В предстоящем анимационном фильме «Вперед» («Onward») от Disney и Pixar впервые за историю студий появится открытый ЛГБТ-персонаж — им станет офицер Спектор, которую озвучит Лина Уэйте.
Salt Mag 22 февраля в 06:30
Армия и оружие

Лавров объяснил удары по террористам в Идлибе

«Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать», — подчеркнул Лавров.
REGNUM 08:07
Происшествия

В Ижевске два человека пострадали при обрушении в строящемся доме

Два человека пострадали при обрушении лестничного пролета в строящемся доме в Ижевске, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Удмуртии.
РИА Новости 07:16
Политика

КПП в Донбассе переходит на весенний график работы

Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Газета.Ru 07:58
Политика

В США не нашли доказательств содействия России переизбранию Трампа

Разведка США не обладает доказательствами помощи России американскому президенту Дональду Трампу в переизбрании на ноябрьских выборах, сообщает 23 февраля CNN со ссылкой на источники в разведке.
Известия вчера в 22:35
Происшествия

В российской воинской части обнаружили мумию

В Ленинградской области на территории воинской части нашли мумию мужчины. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Lenta.ru 05:40
Футбол

Кавани забил 200-й гол за «ПСЖ»

ГЛАС.RU вчера в 23:19
Футбол

Футболисты «Шахтера» победили «Десну» в матче чемпионата Украины

РИА Новости вчера в 12:34
Армия и оружие

Украина закрепит в военной стратегии курс на вступление в НАТО

Курс на вступление Украины в НАТО будет задокументирован в готовящейся военной стратегии, сообщил руководитель директората по вопросам национальной безопасности и обороны офиса президента Иван Апаршин.
RT на русском 07:14
Шоу-бизнес

Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь

Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь Напомним, что слухи о второй беременности Антонины Паперной появились в конце декабря.
Вокруг ТВ 05:16
Происшествия

По Украине ударил мощный шторм: все рушится, есть жертвы – кадры стихии

Позже появилось сообщение о еще одной погибшей из-за стихии: в Одессе девушку убило веткой на пересечении улицы Неженской и переулка Маланова.
Российский Диалог 08:08
Происшествия

Спасатели нашли группу туристов, заблудившихся в Карпатах

Пятеро туристов заблудились в Карпатах: одному из них удалось спуститься самостоятельно, четверых нашли спасатели.
Украина.ру 05:48
Политика

Президент Таджикистана посетит парад Победы в Москве

Глава нашего государства Эмомали Рахмон по приглашению президента России уважаемого Владимира Владимировича Путина примет участие в параде 9 мая в Москве.
ТАСС 07:00
Гаджеты

Смартфон Essential PH-1 получит Android 11

Новость о предстоящем выпуске Android 11 для Essential PH-1 была подтверждена Жаном Батистом-Теу (Jean Baptiste-Theou), ведущим специалистом по системному программному обеспечению в Essential.
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Общество

США ужесточают правила выдачи грин-карт с 24 февраля

Новые правила усложнят процедуру получения разрешения на жительство иностранцам, которые рассчитывают жить за счёт государства.
News.ru 22 февраля в 18:20
Биатлон

Определился состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на чемпионат Европы 2020 года.
РБК 08:09
Кино

Суровый нуар: в Сети появились новые кадры из фильма «Веном 2»

Телепрограмма 05:49
Футбол

Тренера из Танзании дисквалифицировали за снятие штанов перед болельщиками

Soccer.ru 06:07
Общество

Пакистан закрывает границу с Ираном из-за вспышки коронавируса

Власти Пакистана закрывают на юго-западе страны границу с Ираном в связи со вспышкой нового типа коронавируса COVID-19 в этой стране.
REGNUM вчера в 09:41
Космос

Компания Blue Origin открывает новый завод по производству ракетных двигателей в Алабаме

Завод по производству двигателей открылся в Хантсвилле, также известном как «Ракетный город», 17 февраля.
V-kosmose.com вчера в 12:25
Политика

Косачев назвал причину разногласий между Россией и Украиной

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хорошие отношения России и Украины были бы в интересах всего мира.
РИА Новости 01:29
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