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Посол Келин: Россия является надежным поставщиком энергоресурсов, ей нужны новые рынки

Россия является надежным поставщиком энергоресурсов, ей нужно принимать меры для поиска альтернативных рынков, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
РИА Новости
Келин в интервью телеканалу Sky News заявил, что ЕС сообщает о меньшем потреблении российского газа, а также нефти и иных энергоресурсов.
NVL
Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения.
РИА Новости
В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.
РИА Новости

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Российский посол: Россия — надёжный поставщик газа, ей нужны новые рынки
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