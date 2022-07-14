РИА НовостиПосол Келин: Россия является надежным поставщиком энергоресурсов, ей нужны новые рынкиРоссия является надежным поставщиком энергоресурсов, ей нужно принимать меры для поиска альтернативных рынков, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.РИА НовостиКелин в интервью телеканалу Sky News заявил, что ЕС сообщает о меньшем потреблении российского газа, а также нефти и иных энергоресурсов.NVLЗапрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения.РИА НовостиВ будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.РИА НовостиЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаАбзацПодробнее о событииРоссийский посол: Россия — надёжный поставщик газа, ей нужны новые рынкиАбзацвчера в 16:13Посол Келин: РФ является надежным поставщиком энергоресурсов, ей нужны новые рынкиNVLвчера в 15:53Посол РФ в Лондоне рассказал, чем Москва ответит на энергетическое эмбаргоИА Красная Веснавчера в 15:58Посол Келин заявил, что РФ является надежным поставщиком энергоресурсов, ей нужны рынкиОбщественная служба новостейвчера в 16:01Посол Келин: Россия является надежным поставщиком энергоресурсов, ей нужны новые рынкиРИА Новостивчера в 15:31Посол Келин: России нужны альтернативные рынки сбыта энергоресурсовПРАЙМвчера в 14:17Показать ещёОценить19Поделиться