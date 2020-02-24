Общество
Моя Москва.онлайнПосол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса
В Москве посол КНР Чжан Ханьхуэй рассказал о вакцине против нового заболевания. Об этом сообщает «РИА Новости». По информации издания, власти Китая уверены, что эпидемия Covid-19 в ближайшее время должна закончиться.
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Политика
На Украине усилили меры безопасности из-за коронавируса
В украинских аэропортах будут проверять состояние здоровья пассажиров, прилетевших прямыми рейсами из стран, в которых зафиксированы случаи каронавируса.
Армия и оружие
США и Южная Корея могут сократить совместные учения из-за коронавируса
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что США и Южная Корея могут сократить совместные учения из-за эпидемии коронавируса.
Экономика
Уже более 17 тысяч заявок поступило на льготную сельскую ипотеку
С 2020 года жители сельских территорий смогут улучшить жилищные условия по специальной льготной программе.
Политика
Будет норма: в Конституции хотят расширить функции Центробанка
Расширение функций Центробанка в Конституции поддержала рабочая группа по изменению основного закона страны.
Футбол
Мишель Платини: полиция искала у меня картину Пикассо от Путина
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини назвал полным бредом попытки полиции найти у него картину Пабло Пикассо, которую ему якобы подарил президент РФ Владимир Путин.
Футбол
«Рубин» расторг контракт с Башкировым
«Рубин» объявил о прекращении трудовых отношений с полузащитником Евгением Башкировым.
Футбол
Дженнаро Гаттузо: «Месси делает вещи, которые невозможно представить»
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
Футбол
Матч «Интера» с «Лудогорцем» состоится без зрителей из-за коронавируса
Ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы между "Интером" и "Лудогорцем" состоится без зрителей из-за вспышки коронавируса на Апеннинах.
Гаджеты
Компания Realme официально представила флагман Realme X50 Pro 5G
Обычный Realme X50 был представлен в январе, а теперь дошла очередь и для старшей версии Realme X50 Pro 5G.
Авто
Представлен новый электрический Renault Twingo Z.E
Менее двух недель назад Renault объявила о планах представить Twingo Z.E. в 2020 году, и теперь электрический автомобиль провел свою официальную премьеру.
Здоровье
Глава ВОЗ не исключает, что коронавирус достигнет масштабов пандемии
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус не исключает, что коронавирус может достичь масштабов пандемии.
Общество
Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".
Кино
Новый ролик «Тихого места 2» посвящён борьбе в изменившемся мире
Футбол
Футболист «ПСЖ» Тиаго Силва пропустит три недели из-за травмы бедра
Силва получил повреждение в матче чемпионата Франции с "Бордо", который прошел в воскресенье и завершился победой "ПСЖ" со счетом 4:3. Бразилец вышел на игру в стартовом составе и был заменен в начале первого тайма из-за травмы.
Политика
Трамп заявил, что коронавирус в США «под контролем»
Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США находится под контролем.
Политика
Путин, бруксизм и вопросы языкознания…
Да, «украиной» в разных землях домонгольской Руси называли просто окраинные территории. это так.
Происшествия
В России более 70 ТЦ не работает из-за нарушений пожарной безопасности
В России 74 торгово-развлекательных центра (ТРЦ) приостановили работу из-за грубых нарушений пожарной безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
Политика
Советник Трампа: последствия коронавируса для экономики США могут быть преувеличены
Масштаб негативных последствий вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом, для американской экономики может быть преувеличен.
Музыка
Пригожин назвал достойного кандидата на Евровидение от России
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с журналистами издания Ura.ru заявил, что представлять Россию на международном конкурсе Евровидение должны только российские граждане.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения об ударах ВКС России в Идлибе
Минобороны РФ назвало вбросом сообщения о нанесении Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ ударов по населенным пунктам Кансафра и Аль-Бара в сирийской провинции Идлиб в понедельник.
Шоу-бизнес
Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля
Экономика
Банк Wells Fargo выплатит штраф в $3 млрд за нарушения
Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка.
Экономика
В «Деловой России» предупредили о росте цен на бытовую технику
С 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, заявил глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров в интервью газете "Известия".
Кино
Грег Уильямс выложил в Сеть кадры со съемок фильма «Веном 2»
Экономика
Украина увеличила экспорт зерновых
Украина нарастила экспорт зерновых в страны Европы, Африки и Азии, 24 февраля говорится в сообщении пресс-службы Института аграрной экономики.
Культура
Фестиваль Ural Music Night выиграл грант на 40 млн рублей
В общей сложности на организацию Ural Music Night уйдет более 123 млн рублей, 83 млн из которых – дополнительное софинансирование.
Авто
Эксперты рассказали, почему не нужен кроссоверам полный привод
Автогиганты в массе своей заменяют раму на несущий кузов, постоянный полный привод уступает место подключаемому, неразрезные мосты в задней подвеске – полузависимой балке.