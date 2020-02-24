В Москве посол КНР Чжан Ханьхуэй рассказал о вакцине против нового заболевания. Об этом сообщает «РИА Новости». По информации издания, власти Китая уверены, что эпидемия Covid-19 в ближайшее время должна закончиться.

Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса

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