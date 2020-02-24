Общество
ИзвестияПосол Китая в России заявил о наличии вакцины против коронавируса
Китайские специалисты разработали вакцину, которая предварительно считается эффективной против коронавируса COVID-19. Об этом сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй 24 февраля.
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Шоу-бизнес
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь Напомним, что слухи о второй беременности Антонины Паперной появились в конце декабря.
Футбол
Флик: «У „Челси“ отличная атака, но в обороне у них есть проблемы»
Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик пообщался с журналистами перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси».
Политика
Опрос показал снижение уровня доверия Зеленскому до 51,5%
Рейтинг доверия президенту Украины Владимиру Зеленскому в феврале снизился до 51,5%, показал опрос Центра Разумкова.
Политика
Посла Сербии вызвали в МИД Украины из-за Крыма на российском стенде
«В Министерство иностранных дел Украины был приглашён посол Сербии на Украине Ацу Йованович, ему была выражена глубокая обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики так называемой Республики Крым», — говорится в заявлении пресс-службы украинского ведомства.
Футбол
АПЛ. «Ливерпуль» и «Вест Хэм» объявили составы на матч 27-го тура
В заключительном матче 27-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на своём поле примет «Вест Хэм».
Здоровье
Правительство Калининградской области выделит деньги на покупку лекарства для Миланы Семеньковой
Калининградская областная Дума рассмотрит соответствующие поправки в бюджет на 2020 год в ближайшее время Региональные власти готовы выделить деньги на покупку препарата «Спинраза» для полуторагодовалой Миланы Семеньковой, страдающей спинальной мышечной атрофией.
Политика
Украинский депутат Кива «послал» декоммунизаторов и поздравил всех с 23 февраля
Скандальный депутат Верховной рады Кива оригинальным образом поздравил сограждан с Днем защитника Отечества, празднование которого на Украине запрещено после госпереворота 2014 года.
Происшествия
Маршрутка столкнулась с грузовиком в Киеве
В Киеве маршрутка влетела в грузовик, в результате чего пострадали 12 человек.
Происшествия
СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске
Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.
Энергетика
«Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для украинцев
Цена на газ для украинского населения в феврале снизилась на 15% по сравнению с январём 2020 года и стала самой низкой с апреля 2016 года, заявили в «Нафтогазе».
Шоу-бизнес
Лолита Милявская показала фигуру в купальнике
Лолита Милявская, известная певица России, показала себя в купальнике на видеоролике и опубликовала его в Instagram.
Здоровье
В Саратовской области снизилась заболеваемость ОРВИ
Управление Роспотребнадзора по Саратовской области информирует о снижении заболеваемости населения острыми респираторными вирусными инфекциями.
Общество
С 1 марта в наземном транспорте Москвы отключат Wi-Fi
С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi.
Авто
Mazda не выпустит новую Mazda 6 до 2022 года
Новое поколение Mazda 6 не появится до 2022 года. Компания Mazda не намерена выпускать новое поколение седана Mazda 6 до марта 2022 года.
Происшествия
Источник допустил причастность экс-главы МИД Украины к убийству
Ранее появилась информация, что Старицкий погиб в доме экс-главы МИД Украины.
Политика
Белый дом назвал сообщения о «вмешательстве» России в выборы абсурдом
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли назвал новости с последнего брифинга разведслужб по "вмешательству" России в американские выборы абсурдом и желанием демократов навредить президенту США Дональду Трампу.
Политика
Захарова назвала «балаганом» заявление о свидетеле запуска «Бука»
Комментарий опубликован на странице Захаровой в Facebook.
Здоровье
Каша из овсяных отрубей предотвратит болезни кишечника
Овсяная каша снижает возможность рисков опухолей кишечника, успокоительно влияет на раздраженный кишечник, оказывает обволакивающее действие при обострении язвы желудка и кишечника.
Хоккей
Овечкин поприветствовал Ковальчука в «Вашингтоне»
Общество
КПП в Донбассе переходят на весенний график работы
С 1 марта блокпосты на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса перейдут на весенний график.
Политика
Лавров осудил заявления США о возможности договориться с террористами
Москва считает неприемлемыми заявления США о возможности договориться с террористами группировки «Хайят Тахрир аш Шам»* в Сирии.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения
Общество
Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы
Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев сообщил, что россиянам не стоит ожидать жаркого лета после столь теплой зимы.