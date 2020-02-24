Общество

ИзвестияИзвестияПосол Китая в России заявил о наличии вакцины против коронавируса

Китайские специалисты разработали вакцину, которая предварительно считается эффективной против коронавируса COVID-19. Об этом сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй 24 февраля.
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 14:26, Ашберн
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