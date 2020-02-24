Китайские специалисты разработали вакцину, которая предварительно считается эффективной против коронавируса COVID-19. Об этом сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй 24 февраля.

Посол Китая в России заявил о наличии вакцины против коронавируса

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