Общество

ИзвестияИзвестияПосол Китая в России заявил о наличии вакцины против коронавируса

Китайские специалисты разработали вакцину, которая предварительно считается эффективной против коронавируса COVID-19. Об этом сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй 24 февраля.
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Посол КНР в России рассказал о разработанной в Китае вакцине против коронавируса

ТАСС03:42

Что произошло за день: понедельник, 24 февраля

Интерфакс12:43

Власти Китая рассказали о вакцине против коронавируса

РИА Новости12:30

В Китае рассказали о вакцине против коронавируса

Газета.Ru15:29

Посол Китая в Москве сообщил о разработке вакцины от коронавируса

RT на русском14:31

Посол Китая в России заявил о наличии вакцины против коронавируса

Известия02:51

Посол сообщил о разработанной Китаем эффективной вакцине от коронавируса

Коммерсантъ02:49
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 17:28, Ашберн
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Грузинский генерал армии, экс-командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили заявил, что сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко просили, чтобы тот опроверг утверждения России, что грузинские снайперы вели огонь по протестующим во время протестов на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.
Известия 10:01
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Овечкин поприветствовал Ковальчука в «Вашингтоне»

Газета.Ru 00:40
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
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В партии Зеленского планируют пересмотреть закон о госязыке

Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что в Раде началась подготовка по внесению правок к закону о государственном языке.
Газета.Ru 14:55
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Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
BFM.ru 22 февраля в 18:06
Общество

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RT на русском 00:56
Биатлон

На Логинова и Касперовича в Италии завели уголовное дело

В Италии возбуждены уголовные дела в отношении российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича, сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
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Общество

Новый способ, как можно работать без потери индексации пенсии

Мораторий на индексацию пенсий работающих граждан длится с 2016 года, поэтому поиск возможных вариантов для получения надбавки стал очень актуальным для работающих пенсионеров, сообщает PRIMPRESS.
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Газета.Ru 17:00
Футбол

Сборная России впервые в истории проиграла в финале Кубка Легенд

Сборная России потерпела поражение от сборной звезд в финальном матча Кубка легенд. Встреча завершилась со счетом 6:5.
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Баскетбол

В Лос-Анджелесе началась церемония прощания с Коби Брайантом

Тысячи фанатов собрались у домашней арены баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", чтобы почтить память пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта и его дочери Джанны.
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195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае

Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым типом коронавируса в Ухане.
Журналистская правда 03:58
Политика

В МИД рассказали о возможной теме саммита «пятерки» СБ ООН

Борьба с общими угрозами в киберпространстве может стать одной из тем на предложенном президентом России Владимиром Путиным саммите "пятерки" СБ ООН, заявил в понедельник глава департамента МИД РФ по международной информационной безопасности Андрей Крутских.
РИА Новости 14:48
Политика

Следователи по делу MH17 заявили об свидетеле запуска «Бука»

Нидерландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что Совместная следственная группа по крушению малайзийского "Боинга" в Донбассе располагает свидетелем запуска ракеты "Бук", сбившей самолет.
РИА Новости 09:45
Общество

Гороскоп на неделю: что ждет знаки с 24 февраля по 1 марта

Масленица и Власьев день - чего нельзя делать 24 февраля Близнецы Неделя обещает быть яркой и интересной.
Московский Комсомолец вчера в 22:05
Здоровье

Врачи назвали новые версии заражения коронавирусом

В ряде стран число зараженных коронавирусом может увеличиваться, однако многие из пациентов не только не бывали в Китае, но и не имели контакта с заболевшими.
Профиль 21 февраля в 00:45
Общество

КПП в Донбассе переходят на весенний график работы

С 1 марта блокпосты на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса перейдут на весенний график.
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Общество

Сын Порошенко поднялся на сцену к Face под крики «русские в Лондоне»

Lenta.ru 09:09
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ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса

Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
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Автомобиль въехал в толпу на параде в Германии

Автомобиль въехал в толпу зрителей на параде в немецком городе Фолькмарзен, в результате чего пострадали около 15 человек.
RT на русском 09:39
Общество

Вокруг украинской базы в Антарктиде на снегу появились красные пятна

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Энергетика

На Украине снизили цену на газ для населения

В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Российская газета 12:49
Происшествия

Боксер Ковалев арестован за вождение в нетрезвом виде в Лос-Анджелесе

Российская газета 13:03
Хоккей

Юные хоккеисты устроили массовую драку на турнире в Тольятти

Одиннадцаталетние хоккеисты устроили массовую драку на турнире кубка федерации в Тольятти.
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Футбол

Экс-игрок «Ювентуса» получил красную карточку до того, как дебютировал за новый клуб

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Футбол

Дмитрий Тарасов снова госпитализирован

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В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020

Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
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Офис Зеленского отреагировал на слова Путина об объединении двух стран

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56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом

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