Общество
REGNUMПосол Китая в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса
Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал абсолютным бредом слухи о том, что новый тип коронавируса был искусственно выведен в военных лабораториях КНР или США. Об этом 9 февраля он сообщил в эфире телеканала CBS.
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Генетика или биологическое оружие: кому выгодна вспышка смертельного коронавируса
Нижегородская Правда07 февраля в 07:51
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Общество
Раскрыта еще одна мошенническая схема кражи денег с карт клиентов
По новому сценарию, злоумышленники сообщают о якобы поступившей от клиента заявке на закрытие счета и интересуются, куда он хочет перевести остаток денег.
Общество
Правительство поручило создать стратегический запас медицинских масок
Правительство на фоне эпидемии коронавируса поручило сформировать в России стратегический запас медицинских масок, пишут «Известия» со ссылкой на копию протокола заседания премьер-министра Михаила Мишустина с заместителями.
Армия и оружие
В Sohu: Су-35 ВКС РФ блокировали вхождение F-16 ВВС Турции в сирийское воздушное пространство
Из материала: Российские Су-35С фактически заблокировали вхождение турецких F-16 в сирийское воздушное пространство, не пустив их через воздушную границу.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
Кино
Лора Дерн получила «Оскар» за «Лучшую женскую роль второго плана»
Премию «Оскар» за «Лучшую женскую роль второго плана» получила Лора Дерн за роль в фильме «Брачная история», сообщается на странице американской академии киноискусств в Twitter.
Происшествия
Восемь человек погибли в результате массовой драки в Казахстане
В результате массовой драки в Жамбылской области Казахстана погибли 8 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные МВД.
Армия и оружие
Посадка на базе Хмеймим уходящего от обстрела самолета попала на видео
В интернете появилось видео с камеры наблюдения на авиабазе Хмеймим в Сирии, где вынужденную посадку совершил пассажирский Airbus-320, который уходил от обстрела.
Армия и оружие
Индонезия начала сборку первой серийной партии средних танков Harimau
Новейший турецко-индонезийский средний танк Harimau дошел до стадии серийного производства, Турция выдала разрешение на производство первых 18 серийных танков для индонезийской армии.
Происшествия
Сведения детектива Реша по MH17 нарушат в суде сценарий Запада
Выступление частного детектива из Германии Йозефа Реша в суде по делу о крушении рейса MH17 может привести к краху написанного Западом сценария.
Спорт
Украинских гимнасток раскритиковали за выступление в России
Пользователи социальных сетей из Украины раскритиковали выступление своих гимнасток на турнире в России.
Общество
HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Происшествия
В Благовещенске на двух сотрудниц Росреестра возбуждены уголовные дела
Основанием для возбуждения дел стали результаты работы оперативников управления экономической безопасности и противодействия коррупции амурского УМВД, а также данные, полученные во время расследования дела против жительницы амурской столицы и другой сотрудницы Росреестра, пояснили в пресс-службе УМВД по региону.
Гаджеты
В России стартовали продажи камерофона Huawei Mate 30 Pro
В России стартовали продажи новой романтичной версии смартфона Huawei P30 Pro. Об этом сообщается на сайте производителя.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек
Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Происшествия
Массовая драка рядом с кафе произошла в Подмосковье
Массовая драка произошла около кафе в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Политика
Китай вместе с Россией подготовят саммит пяти стран ООН
Китай вместе с Россией подготовят саммит пяти стран ООН. Об этом сообщил российский посол в КНР Андрей Денисов, передает ТАСС.
Общество
Лукашенко уехал из Сочи без скидки на нефть
Как прошла встреча президентов в Сочи Переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко начались утром 7 февраля в Сочи и шли весь день.
Общество
Пассажирский Boeing долетел из Нью-Йорка до Лондона за рекордное время
Летевший из Нью-Йорка в Лондон Boeing 747 преодолел расстояние между двумя континентами за рекордно короткое время - 4 часа 56 минут.
Здоровье
15 граждан Китая поместили на карантин по коронавирусу в Миассе
В Минздраве Челябинской области отмечают, что все 15 человек здоровы, а на карантине они должны находиться по правилам безопасности.
Политика
Киселёв: опыт русской смуты никто не отменял
Дискуссия о поправках в Конституцию России все же не дает мне лично покоя.
Здоровье
Число инфицированных коронавирусом в Китае превысило 40 тысяч
Госкомитет здравоохранения КНР сообщает, что по состоянию на 00:00 часов понедельника по местному времени число заболевших вызываемой коронавирусом 2019-nCoV пневмонией составило 40 171, еще в 908 случаях зафиксирован летальный исход.
Политика
Валенса высмеял требование Польшей репараций от России
Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.
Гаджеты
Эксперты сравнили Samsung Galaxy S20 и Galaxy S10
Эксперты сравнили характеристики и функционал Samsung Galaxy S20 и Galaxy S10. Презентация нового смартфона состоится 11 февраля.
Игры
Создатели West of Dead раздают ключи на открытое бета-тестирование в Steam
Чтобы получить ключ для Steam, надо отправиться на официальный сайт и подписаться на почтовую рассылку West of Dead.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Общество
Сергей Меняйло находится с рабочей поездкой в Иркутской области
Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло находится с рабочей поездкой в Иркутской области.
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
Политика
Дмитрий Махонин назначен врио главы Пермского края
Назначение вступило в силу в четверг, 6 февраля.