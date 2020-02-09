с чего всё началось

Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал абсолютным бредом слухи о том, что новый тип коронавируса был искусственно выведен в военных лабораториях КНР или США. Об этом 9 февраля он сообщил в эфире телеканала CBS.

Посол Китая в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса

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Здоровье Число инфицированных коронавирусом в Китае превысило 40 тысяч Госкомитет здравоохранения КНР сообщает, что по состоянию на 00:00 часов понедельника по местному времени число заболевших вызываемой коронавирусом 2019-nCoV пневмонией составило 40 171, еще в 908 случаях зафиксирован летальный исход.