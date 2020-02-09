Общество
RT на русскомПосол Китая в США назвал безумием cравнение коронавируса с оружием
Посол КНР в США Цуй Тянькай в эфире телеканала CBS назвал безумием заявление о том, что новый коронавирус является биологическим оружием.
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Технологии
Солнечные батареи научат вырабатывать энергию и по ночам
Происшествия
Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына
В Симферополе расследуют смерть семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Политика
Киселёв: опыт русской смуты никто не отменял
Дискуссия о поправках в Конституцию России все же не дает мне лично покоя.
Энергетика
Энергетическая ссора Москвы и Минска застряла в трубопроводе «Дружба»
Минск настоял на прошлогодней стоимости газа в $127 за тыс. кубометров; Москва устояла на нефтяных ценах $50 за «бочку».
Общество
У украинца на круизном лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус
Среди заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess есть украинец, сообщил директор департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.
Фигурное катание
Распалась российская спортивная пара Алиса Ефимова – Александр Коровин
Российская фигуристка Алиса Ефимова, выступающая в парном катании, сообщила, что их пара с Александром Коровиным распалась.
Здоровье
Врач назвал опасные болезни, о которых предупреждает боль в плече
Периодическая боль в плече может указывать на серьезные проблемы со здоровьем, рассказал врач-невролог и остеопат Александр Борисычев.
Происшествия
У Белого дома задержали угрожавшего убить Трампа мужчину
Полиция задержала жителя Флориды неподалеку от Белого дома после того, как он пригрозил убить президента США, пишет The Washington Post со ссылкой на отчет правоохранительных органов.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Происшествия
Восемь человек погибли в результате массовой драки в Казахстане
В результате массовой драки в Жамбылской области Казахстана погибли 8 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные МВД.
Общество
Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время благодаря шторму
Самолет Boeing 747 компании British Airways, летевший рейсом из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд продолжительности перелета через Атлантику, преодолев маршрут за четыре часа 56 минут.
Космос
NASA выявило проблемы в ПО Starliner от Boeing
Специалисты NASA, расследующие причины неудачного запуска космического корабля Starliner компании Boeing в декабря, обнаружили «фундаментальные» проблемы с программным обеспечением компании, сообщает The Washington Post.
Авто
Nissan показал «заряженные» версии Pathfinder и Qashqai
Японский автопроизводитель разработал две специальные версии кроссоверов Nissan Pathfinder и Qashqai, получившие название N-Treck и N-Sport соответственно.
Происшествия
В Подмосковье произошла массовая драка около кафе
Несколько человек подрались около кафе в Сергиевом Посаде, два человека находятся в тяжелом состоянии.
Общество
На «Ленфильме» сорвали съемки клипа Pussy Riot
Кино
Киану Ривза заметили на съемках четвертой «Матрицы»
В Сети появились любительские кадры, запечатлевшие голливудского актера Киану Ривза во время съемок одного из эпизодов четвертой части блокбастера «Матрица».
Происшествия
В квартире главы МО «Введенский» нашли казино
В квартире главы МО «Введенский» Олега Калядина нашли казино.
Технологии
Samsung объяснил блокировку телевизоров
Некоторые пользователи в России столкнулись с блокировкой телевизоров Samsung, сообщает Газета.ru.
Общество
В МЧС опровергли информацию о резком скачке радиации в Москве
Столичный главк МЧС опроверг информацию о резком скачке радиации в Москве.
Армия и оружие
Зачем Эрдоган перекидывает в сирийский Идлиб танки
Президент Турции Таир Реджеп Эрдоган прямо заявил, что сирийские войска должны оставить все занятые ими территории и отступить.
Культура
В Курске снимают «Следствие вели»
«Следствие вели» - авторская документальная передача Леонида Каневского.
Музыка
Новый клип Pussycat Dolls после десяти лет перерыва
После триумфального выступления в финале шоу X-Factor, они отправились записывать новые песни и снимать клип на песню React, который вышел накануне.
Технологии
Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер
Система не позволяет пользователю перезагрузить или выключить компьютер.
Кино
Фильм «Джокер» номинирован на «Золотую малину» за его жестокость
Политика
Украина огорчилась из-за новой санкционной процедуры Совета Европы
В МИДе выразили уверенность, что новая процедура введения санкций усугубит кризис в Совете Европы, который начался после «отступления организации от собственного устава в решении вернуть Россию».
Происшествия
В Нижегородской области мальчик на тюбинге попал под машину
Политика
В Польше отказались вторгаться на Украину ради возвращения Волыни
Политолог считает, что политическая карта в Восточной Европе тоже может быть изменена в соответствии с той же динамикой, что и на Западе.