Посол КНР в США Цуй Тянькай в эфире телеканала CBS назвал безумием заявление о том, что новый коронавирус является биологическим оружием.

Посол Китая в США назвал безумием cравнение коронавируса с оружием

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