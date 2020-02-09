Общество

RT на русскомRT на русскомПосол Китая в США назвал безумием cравнение коронавируса с оружием

Посол КНР в США Цуй Тянькай в эфире телеканала CBS назвал безумием заявление о том, что новый коронавирус является биологическим оружием.
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В Китае оценили версию появления коронавируса как биологического оружия

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Восемь человек погибли в результате массовой драки в Казахстане

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NASA выявило проблемы в ПО Starliner от Boeing

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Несколько человек подрались около кафе в Сергиевом Посаде, два человека находятся в тяжелом состоянии.
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В квартире главы МО «Введенский» нашли казино

В квартире главы МО «Введенский» Олега Калядина нашли казино.
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В МЧС опровергли информацию о резком скачке радиации в Москве

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Президент Турции Таир Реджеп Эрдоган прямо заявил, что сирийские войска должны оставить все занятые ими территории и отступить.
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В МИДе выразили уверенность, что новая процедура введения санкций усугубит кризис в Совете Европы, который начался после «отступления организации от собственного устава в решении вернуть Россию».
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Военные США и Украины выполнят наблюдательный полет над РФ

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