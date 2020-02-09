Общество
REGNUMПосол Китая в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса
Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал абсолютным бредом слухи о том, что новый тип коронавируса был искусственно выведен в военных лабораториях КНР или США. Об этом 9 февраля он сообщил в эфире телеканала CBS.
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Генетика или биологическое оружие: кому выгодна вспышка смертельного коронавируса
Нижегородская Правда07 февраля в 07:51
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У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
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Космос
Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта
Запуск ракеты-носителя Antares c кораблем Cygnus, намеченный на 16.44 (01.44 мск), отменен за две минуты до старта, причины уточняются, сообщила ведущая прямой трансляции запуска в эфире NASA TV.
Спорт
Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
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Общество
Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт
По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Здоровье
МВД определило порядок депортации опасно больных иностранцев
Выяснилось, что в настоящее время при решении вопроса транспортировки людей не существует правил взаимодействия территориальных органов МВД России с медицинскими организациями.
Спорт
Выступление украинских гимнасток в России осудили на родине
Выступление украинских гимнасток Евы Мелещук и Кристины Пограничной на этапе Гран-при в Москве осудили на родине.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Происшествия
Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына
В Симферополе расследуют смерть семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Происшествия
«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами
Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
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Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
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«Монако» с Головиным вырвал победу в концовке матча с «Амьеном»
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Виторган пошутил над «страшной» и ненакрашенной Собчак
Бывший муж Ксении Собчак актер Максим Виторган оставил комментарий под записью своей экс-супруги, которая разместила в Instagram видео из автомобиля.
Культура
В Петербурге умер композитор Сергей Слонимский
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на ответственного секретаря Союза композиторов Петербурга Бориса Березовского, похороны планируются в четверг на Комаровском кладбище.
Здоровье
Ученые доказали, что нормального пульса не существует
Длительное время нормальным показателем пульса в состоянии покоя считались от 60 до 100 ударов в минуту.