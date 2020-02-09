Общество
REGNUMПосол Китая в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса
Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал абсолютным бредом слухи о том, что новый тип коронавируса был искусственно выведен в военных лабораториях КНР или США. Об этом 9 февраля он сообщил в эфире телеканала CBS.
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с чего всё началось
Любые теории, связывающие появление нового коронавируса с разработками биологического оружия, «абсолютно сумасшедшие», заявил посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькай, передает телеканал CBS News.РБКвчера в 15:35
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Генетика или биологическое оружие: кому выгодна вспышка смертельного коронавируса
Нижегородская Правда07 февраля в 07:51
Посол Китая в США отреагировал на слухи об искусственном создании коронавируса
Газета.Ruвчера в 12:32
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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