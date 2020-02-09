с чего всё началось

Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал абсолютным бредом слухи о том, что новый тип коронавируса был искусственно выведен в военных лабораториях КНР или США. Об этом 9 февраля он сообщил в эфире телеканала CBS.

Посол Китая в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса

Спорт Гимнастка Солдатова рассказала о болезни Гимнастка рассказала, что борется с серьезным заболеванием. Девушка призналась, что уже несколько лет страдает от булимии.

Происшествия Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Общество Дмитрий Махонин задался вопросом уборки снега в Перми Напомним, ранее жители Перми жаловались в соцсетях на некачественную уборку снега, связывая это с уходом из региона предыдущего губернатора Максима Решетникова.

Общество Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.

Общество Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.

Общество Россиянам разрешат выбрать любую национальность при переписи населения Жители России вновь смогут выбрать любую национальность при переписи населения, которая состоится в этом году, заявил "Парламентской газете" первый зампред Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.