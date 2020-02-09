с чего всё началось

Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал абсолютным бредом слухи о том, что новый тип коронавируса был искусственно выведен в военных лабораториях КНР или США. Об этом 9 февраля он сообщил в эфире телеканала CBS.

Посол Китая в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса

Происшествия Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Здоровье В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 908, заражены более 40,1 тысячи человек, выздоровели и выписаны 3281 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Общество Звезды начали появляться на красной дорожке «Оскара» Звезды американского и не только кинематографа стали появляться на красной ковровой дорожке в преддверии престижной кинопремии "Оскар".

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Здоровье Ученые считают, что пик распространения коронавируса впереди В ближайшие недели распространение нового коронавируса 2019-nCoV может достигнуть пика, и им может быть инфицирован как минимум каждый двадцатый в Ухане — городе в Китае, который является эпицентром глобальной эпидемии.

Экономика Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину Российский бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал решение Центрального банка России о снижении ключевой ставки только на 0,25 процентных пункта — до 6%. Ранее он призывал ЦБ снизить ставку до 4%.

Политика В Госдуме сообщили о возможном изменении нормы о ее роспуске Из Конституции России могут исключить пункт, согласно которому президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру премьер-министра, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по внесению поправок в основной закон Павел Крашенинников в интервью газете «Коммерсантъ».