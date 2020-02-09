Общество
REGNUMПосол Китая в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса
Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал абсолютным бредом слухи о том, что новый тип коронавируса был искусственно выведен в военных лабораториях КНР или США. Об этом 9 февраля он сообщил в эфире телеканала CBS.
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Генетика или биологическое оружие: кому выгодна вспышка смертельного коронавируса
Нижегородская Правда07 февраля в 07:51
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 20:53, Ашберн
Армия и оружие
США и Украина выполнят наблюдательный полёт над территорией России
Военные США и Украины в период с 10 по 14 февраля выполнят наблюдательный полёт над территорией России.
Кино
Брэд Питт получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана
Американский актер Брэд Питт стал победителем в номинации лучшая мужская роль второго плана во время 92-й церемонии вручения премии "Оскар".
Общество
Минимальная заработная плата на Сахалине и Курилах выросла
На Сахалине и Курилах увеличили минимальную заработную плату.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Игры
Rockstar Games продала 120 миллионов копий Grand Theft Auto V
Grand Theft Auto V разошлась тиражом в 120 млн копий, а Red Dead Redemption 2 преодолела отметку в 29 млн копий.
Здоровье
В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек
Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 908, заражены более 40,1 тысячи человек, выздоровели и выписаны 3281 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Общество
В МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве
«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Экономика
В Счетной палате оценили влияние коронавируса на экономику России
Распространение коронавируса может оказать негативное влияние на мировую и российскую экономику.
Общество
Мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники, которые специализируются на краже денег с банковских счетов, начали использовать «новый сценарий» телефонного общения с жертвой, чтобы получить ее персональные данные.
Общество
Звезды начали появляться на красной дорожке «Оскара»
Звезды американского и не только кинематографа стали появляться на красной ковровой дорожке в преддверии престижной кинопремии "Оскар".
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23
Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
Гаджеты
Главный конкурент сетей 5G — Wi-Fi 6 станет доступен в России
В России сертифицируют смартфоны, планшеты и компьютеры с поддержкой нового стандарта Wi-Fi 6. Он способен составить конкуренцию будущим сетям 5G.
Общество
Правительство поручило создать стратегический запас медицинских масок
Правительство на фоне эпидемии коронавируса поручило сформировать в России стратегический запас медицинских масок, пишут «Известия» со ссылкой на копию протокола заседания премьер-министра Михаила Мишустина с заместителями.
Шоу-бизнес
Адвокат заявил, что у дочери Любови Успенской «диагноз»
Позже Успенская сообщила, что ее дочь покинула Россию.
Здоровье
Ученые считают, что пик распространения коронавируса впереди
В ближайшие недели распространение нового коронавируса 2019-nCoV может достигнуть пика, и им может быть инфицирован как минимум каждый двадцатый в Ухане — городе в Китае, который является эпицентром глобальной эпидемии.
Происшествия
«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами
Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
Политика
На Украине хотят убрать герб СССР с «Родины-матери» в Киеве
Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович предложил убрать герб СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве.
Общество
Более 20 групп в детсадах Читы закрыты на карантин
Более 20 групп в детских садах Читы закрыты на карантин из-за сезонной эпидемии ОРВИ и гриппа.
Футбол
Ибрагимович забил в дерби, но не спас «Милан» от камбэка «Интера»
Встреча 23 тура завершилась победой футболистов в сине-черной форме со счетом 4:2. "Милан" выиграл первый тайм после результативных действий Златана Ибрагимовича.
Футбол
Сергей Семак: Победа над ЦСКА поднимает настроение
Сергей Семак подчеркнул, что получилось два разных тайма.
Армия и оружие
Ту-160 вооружат гиперзвуковыми «Кинжалами»
Источник рассказал, что рассматривается возможность установки «Кинжалов» на Ту-160.
Авто
Tesla дистанционно отключила автопилот на подержанном автомобиле
Tesla дистанционно отключила функции помощи водителю на подержанной Model S после её продажи клиенту.
Экономика
Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% подножкой Мишустину
Российский бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал решение Центрального банка России о снижении ключевой ставки только на 0,25 процентных пункта — до 6%. Ранее он призывал ЦБ снизить ставку до 4%.
Футбол
АЕК Карреры с минимальным счетом победил «Панатинаикос»
Хозяева победили со счетом 1:0. АЕК набрал 44 очка и закрепился на третьем месте в чемпионате.
Политика
В Госдуме сообщили о возможном изменении нормы о ее роспуске
Из Конституции России могут исключить пункт, согласно которому президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру премьер-министра, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по внесению поправок в основной закон Павел Крашенинников в интервью газете «Коммерсантъ».
Происшествия
На Урале при столкновении такси и фуры погибли два человека
Такси на большой скорости врезалось в идущую перед ней фуру, сообщили в воскресенье в ГУ МВД региона.
Происшествия
Сведения детектива Реша по MH17 нарушат в суде сценарий Запада
Выступление частного детектива из Германии Йозефа Реша в суде по делу о крушении рейса MH17 может привести к краху написанного Западом сценария.