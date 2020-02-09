Общество

REGNUMREGNUMПосол Китая в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса

Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал абсолютным бредом слухи о том, что новый тип коронавируса был искусственно выведен в военных лабораториях КНР или США. Об этом 9 февраля он сообщил в эфире телеканала CBS.
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Любые теории, связывающие появление нового коронавируса с разработками биологического оружия, «абсолютно сумасшедшие», заявил посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькай, передает
 телеканал CBS News.
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