Отвечая на вопрос «КП», посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в ходе своей пресс-конференции рассказал об «украинском следе» в протестах в Гонконге (Сянгане).

с чего всё началось

Китайский посол в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в ситуации с протестами в Гонконге появились «украинские элементы», которые ездят туда для «передачи опыта».

Посол Китая заявил о появлении украинцев на протестах в Гонконге

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