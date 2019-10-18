Политика

RT на русскомRT на русскомПосол Китая заявил о появлении украинцев на протестах в Гонконге

Китайский посол в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в ситуации с протестами в Гонконге появились «украинские элементы», которые ездят туда для «передачи опыта».
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с чего всё началось

Посол КНР: В Гонконге появились украинские элементы. И если там «хотят жить, как украинцы» по душевому ВВП, то этой цели они рискуют достигнуть

Отвечая на вопрос «КП», посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в ходе своей пресс-конференции рассказал об «украинском следе» в протестах в Гонконге (Сянгане).
Комсомольская правда05:09

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Посол Китая заявил о появлении украинцев на протестах в Гонконге

RT на русском11:38

Китай посмеялся над желанием Гонконга жить по-украински

Lenta.ru10:57

Китайский посол высмеял украинских инструкторов на протестах в Гонконге

РИА Новости08:20

Посол КНР высмеял украинских инструкторов на протестах в Гонконге

РЕН ТВ08:40

В Гонконге заметили украинских инструкторов

Взгляд.ру08:39

Посол Китая в России рассказал о появлении украинских активистов в Гонконге

Российская газета09:43

Посол КНР: В Гонконге появились украинские элементы. И если там «хотят жить, как украинцы» по душевому ВВП, то этой цели они рискуют достигнуть

Комсомольская правда05:09
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 15:33, Ашберн
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Отец Цоя оценил новую версию гибели сына

Отец лидера группы «Кино» Роберт Цой обвинил людей, проводящих новые расследования гибели его сына, в попытках «прославиться и выпендриться».
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Трамп позвонил женщинам-астронавтам на МКС

Президент США позвонил американским астронавтам Кристине Кук и Джессике Меир, которые сегодня впервые вышли в космос в «чисто в женском составе».
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В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
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Турция приостановит военную операцию в Сирии

Турция приостановит операцию на севере Сирии, чтобы дать возможность курдским "Отрядам народной самообороны" (YPG) в течение 120 часов отойти в безопасную зону, заявил вице-президент США Майк Пенс в четверг.
Интерфакс вчера в 13:53
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Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом

Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.
РИА Новости 05:16
Политика

Минобороны нашло доказательство принадлежности РФ арктического шельфа

По словам Борисова, заявка на установление внешней границы континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане была подана в ООН в 2015 году.
RuNews24.ru 09:16
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УЕФА решил разводить команды России и Косово

Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:54
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Суд лишил Бочкареву водительских прав на 20 месяцев

Звезду сериала "Счастливы вместе" Наталью Бочкареву лишили водительских прав на один год и восемь месяцев и назначили ей административный штраф в размере 30 тыс. рублей.
Газета.Ru 11:47
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Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»

Piter.tv 09:12
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В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика

По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.
RT на русском 12:58
Армия и оружие

Трамп заявил о новых переговорах с Эрдоганом по перемирию в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил о новых переговорах с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом по вопросу приостановления Турцией военной операции на севере Сирии.
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Политика

США вводят пошлины в отношении более 150 европейских товаров

Ранее Вашингтон объявил, что с 18 октября введет ряд пошлин, в том числе 10-процентную пошлину на поставки самолетов из ЕС, а также 25-процентную пошлину для некоторых промышленных и сельскохозяйственных товаров.
Финмаркет 04:38
Технологии

Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения

UfaTime.ru вчера в 14:32
Музыка

Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом

Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
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Американец нокаутировал непобежденного россиянина за 29 секунд

Американский боец смешанного стиля (ММА) Даниэль Пинеда встретился с россиянином Мовлидом Хайбулаевым в 1/4 финала Гран-при Professional Fighters League (PFL).
Газета.Ru 05:57
Армия и оружие

Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах

ТАСС вчера в 20:35
Общество

Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию

Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.
Интерфакс 13:06
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Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки

Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение.
ТАСС 02:06
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Слушания по иску к Telegram назначены на 18 февраля

Окружной суд Южного округа Манхэттена назначил слушания по иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США к компании Telegram на 18 февраля 2020 года.
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«Нафтогаз» намерен направить «Газпрому» иски на $11 млрд

Компания «Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
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Ахмат — Локомотив 0:2

Российская газета 14:25
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Елизавета Туктамышева выступит седьмой на этапе Гран-при в Лас-Вегасе

Фигуристка Елизавета Туктамышева 17 октября прилетела в Лас-Вегас для участия в первом этапе серии Гран-при — Skate America.
АиФ Удмуртия вчера в 22:43
Политика

Украина запротестовала из-за российской гуманитарной помощи Донбассу

17 октября в Донецк и Луганск прибыл 87-й конвой МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса, сообщается на сайте ведомства.
Lenta.ru 12:17
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Кто наблюдает за нами из глубин космоса: мнение ученых

Еще в 1960 году стэнфордский радиофизик Рональд Брейсвелл впервые выдвинул идею о том, что «высшие галактические сообщества» могут рассеивать по всему космосу автономные межзвездные зонды как «гипотетические щупальца», позволяющие наблюдать, контролировать и, возможно, даже общаться с другими формами жизни, в том числе и на Земле.
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Губернатор Кубани дал совет желающим вернуть регион в состав Украины

Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев посоветовал украинским депутатам, заявившим о желании вернуть Кубань под контроль Киева, спросить мнения у коренных кубанцев.
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Суд арестовал замначальника ОМВД «Дорогомилово»

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Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве

Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 16:42
Происшествия

В Орле в больницу доставили истощённую девочку

В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
RT на русском 14:43
Политика

Как Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг, 17 октября, объявил о достижении нового соглашения по Brexit с Брюсселем.
Пятый канал вчера в 19:38
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