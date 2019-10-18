Политика
RT на русскомПосол Китая заявил о появлении украинцев на протестах в Гонконге
Китайский посол в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в ситуации с протестами в Гонконге появились «украинские элементы», которые ездят туда для «передачи опыта».
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с чего всё началось
Посол КНР: В Гонконге появились украинские элементы. И если там «хотят жить, как украинцы» по душевому ВВП, то этой цели они рискуют достигнуть
Отвечая на вопрос «КП», посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в ходе своей пресс-конференции рассказал об «украинском следе» в протестах в Гонконге (Сянгане).Комсомольская правда05:09
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