РИА НовостиПосол ЛНР Мирошник заявил, что целая бригада украинских военных ушла из ЛисичанскаПосол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что бригада украинских войск оставила свои позиции в Лисичанске.Комсомольская правдаЦелая бригада военнослужащих ВСУ покинула город Лисичанск после ряда боестолкновений.RT на русскомПо словам Мирошника, в ЛНР союзные войска освободили ряд населенных пунктов и ведут бои за Северодонецк и Лисичанск.Lenta.ruРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля.РИА НовостиЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваГазета.RuREGNUMПодробнее о событииПосол ЛНР Мирошник заявил, что целая бригада украинских военных ушла из ЛисичанскаИзвестия20:00Посол ЛНР в России сообщил об уходе бригады ВСУ из ЛисичанскаТК Звезда18:46Посол ЛНР Мирошник заявил, что целая бригада ВСУ ушла из ЛисичанскаLife.ru17:54Посол ЛНР в России Мирошник заявил, что бригада украинских военных ушла из ЛисичанскаLenta.ru18:39Посол ЛНР Мирошник заявил, что целая бригада украинских военных ушла из ЛисичанскаРИА Новости18:35Посол ЛНР в России Мирошник: бригада украинских военных покинула ЛисичанскRT на русском18:12Посол ЛНР в России Мирошник: бригада украинских военных покинула ЛисичанскГазета.Ru18:42Показать ещёОценить225Поделиться