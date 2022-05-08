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Посол ЛНР Мирошник заявил, что целая бригада украинских военных ушла из Лисичанска

Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что бригада украинских войск оставила свои позиции в Лисичанске.
Комсомольская правда
Целая бригада военнослужащих ВСУ покинула город Лисичанск после ряда боестолкновений.
RT на русском
По словам Мирошника, в ЛНР союзные войска освободили ряд населенных пунктов и ведут бои за Северодонецк и Лисичанск.
Lenta.ru
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости

Подробнее о событии

Посол ЛНР Мирошник заявил, что целая бригада украинских военных ушла из Лисичанска
Известия20:00
Посол ЛНР в России сообщил об уходе бригады ВСУ из Лисичанска
ТК Звезда18:46
Посол ЛНР Мирошник заявил, что целая бригада ВСУ ушла из Лисичанска
Life.ru17:54
Посол ЛНР в России Мирошник заявил, что бригада украинских военных ушла из Лисичанска
Lenta.ru18:39
Посол ЛНР Мирошник заявил, что целая бригада украинских военных ушла из Лисичанска
РИА Новости18:35
Посол ЛНР в России Мирошник: бригада украинских военных покинула Лисичанск
RT на русском18:12
Посол ЛНР в России Мирошник: бригада украинских военных покинула Лисичанск
Газета.Ru18:42

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