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Посол ЛНР в РФ Мирошник заявил, что на территории «Азота» остались сотни мирных жителей

Люди, вышедшие из убежищ на территории завода «Азот» в Северодонецке, сообщили об оставшихся на предприятии сотнях мирных жителей.
Lenta.ru
Некоторые из людей, вышедших с территории предприятия "Азот" в Северодонецке, рассказали, что в убежищах могут находиться еще сотни мирных жителей, сообщил
 в своем Telegram-канале посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.
РИА Новости
Эвакуация мирных жителей из помещений «Азота», как написал Мирошник в своем в Telegram-канале, из-за обстрелов из Лисичанска временно приостановлена.
Телеканал 360°
Чуть позже информацию о том, что промзона "Азота" перешла под полный контроль сил ЛНР и ВС РФ, официально подтвердили в Народной милиции ЛНР.
Life.ru

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Посол ЛНР Мирошник заявил, что на заводе «Азот» могут оставаться сотни мирных жителей
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