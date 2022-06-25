Lenta.ruПосол ЛНР в РФ Мирошник заявил, что на территории «Азота» остались сотни мирных жителейЛюди, вышедшие из убежищ на территории завода «Азот» в Северодонецке, сообщили об оставшихся на предприятии сотнях мирных жителей.Lenta.ruНекоторые из людей, вышедших с территории предприятия "Азот" в Северодонецке, рассказали, что в убежищах могут находиться еще сотни мирных жителей, сообщил в своем Telegram-канале посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.РИА НовостиЭвакуация мирных жителей из помещений «Азота», как написал Мирошник в своем в Telegram-канале, из-за обстрелов из Лисичанска временно приостановлена.Телеканал 360°Чуть позже информацию о том, что промзона "Азота" перешла под полный контроль сил ЛНР и ВС РФ, официально подтвердили в Народной милиции ЛНР.Life.ruЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияРЕН ТВФАНLife.ruНТВГазета.RuНациональная служба новостейТК ЗвездаПятый каналТелеканал 360°Комсомольская правдаОбщественная служба новостейВечерняя МоскваПодробнее о событииПосол ЛНР в РФ: на территории «Азота» остались сотни мирных людей. Им заминировали выходыURA.Ru17:24Посол ЛНР в РФ заявил, что на «Азоте» могут находиться еще сотни гражданТК Звезда18:29Посол ЛНР в России Мирошник заявил, что на территории завода «Азот» остались сотни мирных жителейКомсомольская правда17:56Посол ЛНР Мирошник заявил, что на заводе «Азот» могут оставаться сотни мирных жителейИзвестия23:19Посол Мирошник: на территории «Азота» могут находиться сотни мирных жителейRT на русском17:19Посол ЛНР Мирошник: вышедшие с «Азота» заявили, что на заводе могли остаться сотни людейРИА Новости17:10Посол ЛНР в РФ Мирошник заявил, что на территории «Азота» остались сотни мирных жителейLenta.ruвчера в 16:56Показать ещёОценить386Поделиться