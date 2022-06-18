Будьте в Плюсе

Посол ЛНР в России Мирошник сообщил об оранжевом столбе дыма в районе Северодонецка

В районе Северодонецка поднимается столб оранжевого дыма, "похожего на цвет от подрыва емкостей с азотной кислотой", заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
РИА Новости
На опубликованном видео, снятом со стороны Попасной, виден оранжевый столб дыма.
REGNUM
На территории Северодонецка находится химкомбинат «Азот», который контролируется украинскими военными и иностранными наемниками.
Аргументы и Факты
Сейчас территорию завода контролируют украинские вооруженные формирования.
РИА Новости

Подробнее о событии

Посол ЛНР в России Мирошник сообщил о дымном грибе после взрыва в районе Северодонецка
Lenta.ru13:47
Возле Северодонецка виден дым от возможного подрыва емкостей с кислотой
Московский Комсомолец13:26
Посол ЛНР: после взрыва в районе Северодонецка виден «гриб химического происхождения»
ТАСС13:39
Посол ЛНР Мирошник сообщил о возможном взрыве азотной кислоты в Северодонецке
Pravda.Ru13:35
Посол ЛНР сообщил о возможном подрыве емкости с азотной кислотой в Северодонецке
ТК Звезда13:29
Посол ЛНР в России Мирошник сообщил об оранжевом столбе дыма в районе Северодонецка
РИА Новости13:43
Оранжевый столб дыма поднимается в районе Северодонецка
Smotrim.ru13:17

Интересное

Народная милиция ЛНР начала использовать в Донбассе танки Т-62М с усиленной защитой

Было принято решение перебросить туда российские танки Т-62М с усиленной защитой, которые хорошо себя показали во время боевых действий в Сирии.
ФАН11:40

Губернатор Алиханов назвал незаконным ограничение Литвой транзита товаров в Калининград

Действия Литвы, которая ограничила транзит ряда товаров железной дорогой из регионов России в Калининград, являются незаконными.
Lenta.ru12:43

Кадыров обвинил лидеров стран ОДКБ в отсутствии общей позиции по Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил лидеров стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в отсутствии позиции на фоне происходящих событий на Украине.
РБК11:56

Минобороны: ВС России уничтожили четыре украинских взвода с американскими гаубицами M777

Российские войска высокоточными ракетами большой дальности уничтожили четыре украинских взвода с американскими гаубицами M777 и четыре взвода РСЗО "Град", сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
РИА Новости07:29

Сдавшихся в плен в Мариуполе руководителей «Азова» Паламара и Волынского этапировали в РФ

Заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламар (позывной «Калина») и командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волынский (позывной «Волына»), сдавшиеся в плен в Мариуполе, этапированы для проведения следственных действий на территорию РФ.
Lenta.ru14:48

Меркель опровергла использование Россией Nord Stream 2 в качестве оружия

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель опровергла использование Россией газопровода «Северный поток-2» в качестве оружия.
РБК12:41

Глава ФАС увидел плюсы для конкуренции от сокращения бизнеса IKEA в России

Сокращение бизнеса шведского ретейлера IKEA в России усилит конкуренцию на отечественном рынке мебели и товаров для дома, потому что даст возможности для развития отечественных мебельных магазинов.
РБК14:00

«Флэш» станет последним фильмом в киновселенной DC для Эзры Миллера

Как сообщает Deadline, Warner Bros. изучает возможные варианты премьеры фильма «Флэш» с Миллером на фоне его скандалов.
Sports.ru08:18

Шольц заявил, что ФРГ сделает все для устранения сокращения поставок по «Северному потоку»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия сделает все, чтобы технические причины сокращения поставок по "Северному потоку" были устранены, передает ТАСС со ссылкой на интервью канцлера агентству DPA.
Газета.Ru13:14