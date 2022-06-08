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Посол ЛНР в России Мирошник заявил, что следит за судом над иностранными наемниками

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник прокомментировал суд над иностранными наемниками в Донецке в своем Telegram-канале.
Lenta.ru
"Внимательно следим за судом над иностранными наемниками. Желающих приезжать к нам на сафари быть не должно!" - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
РИА Новости
6 июня в рамках уголовного дела на заседании суда в Донецкой народной республике (ДНР) были предъявлены обвинения наемникам из Великобритании Шону Пиннеру и Эндрю Хиллу, которые воевали на стороне Украины.
Lenta.ru
Соответствующая статья УК Донецкой Народной Республики предусматривает смертную казнь.
РИА Новости

Подробнее о событии

Мирошник следит за судом над иностранными наемниками, которым грозит смертная казнь
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