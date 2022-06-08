6 июня в рамках уголовного дела на заседании суда в Донецкой народной республике (ДНР) были предъявлены обвинения наемникам из Великобритании Шону Пиннеру и Эндрю Хиллу, которые воевали на стороне Украины.
Небольшой двухмоторный самолет производства компании Beechcraft, на борту которого находились два человека, пересек в среду вечером на малой высоте воздушное пространство Венгрии, Румынии, Сербии и Болгарии.
Страны Запада обсуждают возможность установления лимита на закупаемую из России нефть, заявил на брифинге в Белом доме советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ответ на соответствующий вопрос журналистов.
Президент Никарагуа Даниэль Ортега разрешил временное присутствие в стране иностранных военных, в том числе из России, в гуманитарных целях, следует из указа главы государства в официальной газете властей La Gaceta.