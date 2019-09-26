Политика

RT на русскомRT на русскомПосол: Лавров будет вынужден обсудить с Помпео темы виз и санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров будет вынужден начать переговоры с государственным секретарём США Майком Помпео с обсуждения визовой и санкционной проблем. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.
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Лавров и Помпео обсудят «искусственно создаваемые проблемы»

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Посол сообщил о «вынужденных» темах встречи Лаврова и Помпео

РБКвчера в 15:03

Посол: Лавров начнёт встречу с Помпео с визовой проблемы

News.ruвчера в 14:40

Посол: Лавров будет вынужден обсудить с Помпео темы виз и санкций

RT на русскомвчера в 14:48

Лавров и Помпео начнут встречу с обсуждения санкций и виз

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Посол России в США назвал расширение санкций очередным деструктивным шагом

РИА Новостивчера в 14:44

Встреча Лаврова и Помпео начнется с обсуждения темы виз и санкций

ФАНвчера в 14:51
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 13:24, Вашингтон
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Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам проработать переход на новую потребительскую корзину, говорится в перечне поручений председателя правительства.
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При положительном результате "Ростов" и спортсмен подпишут контракт, пишет "Газета.ру".
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