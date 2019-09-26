Министр иностранных дел России Сергей Лавров будет вынужден начать переговоры с государственным секретарём США Майком Помпео с обсуждения визовой и санкционной проблем. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Посол: Лавров будет вынужден обсудить с Помпео темы виз и санкций

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