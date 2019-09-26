Политика
RT на русскомПосол: Лавров будет вынужден обсудить с Помпео темы виз и санкций
Министр иностранных дел России Сергей Лавров будет вынужден начать переговоры с государственным секретарём США Майком Помпео с обсуждения визовой и санкционной проблем. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 13:24, Вашингтон
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 09:00
Происшествия
В ходе обыска дома у китайского чиновника обнаружили 13 тонн золота
Китайские полицейские обнаружили 13 тонн золота в особняке местного чиновника Чжан Ци.
Профиль 25 сентября в 12:05
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
Кино
СМИ: Трэвис Найт может стать режиссёром экранизации Uncharted с Томом Холландом
Трэвис Найт («Бамблби») может стать новым режиссёром экранизации Uncharted с Томом Холландом в главной роли.
Мир фантастики 11:28
Общество
МВД предложило ввести наказание за оскорбления полицейских в интернете
МВД подготовило законопроект, который вводит ответственность за «посягательства на неприкосновенность чести и достоинства» полицейского в интернете.
Ведомости 12:18
Политика
Госдума проверит публикации «Медузы» и других СМИ
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела России изучит материалы ряда медиаресурсов.
Русская Планета 08:57
Политика
Лавров и Помпео встретились на Генассамблее ООН
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео началась в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 10:34
Происшествия
В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу
Вести.Ru 11:47
Авто
Пикапы Ford F-Series теперь способны буксировать 17-тонные прицепы
Автопроизводитель уже продемонстрировал возможности пикапа и заявляет, что на обычной сцепке Ford F-450 будет буксировать прицеп массой до 10 997 кг, а с использованием седла типа Fifth wheel масса груза может достигать 14 742 кг.
Tvoe-avto.com 13:08
Политика
Лукашенко закрыл раз и навсегда вопрос принадлежности Крыма
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Украина не сможет вернуть Крым.
Рамблер вчера в 09:27
Происшествия
Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели музыканта
Отец Виктора Цоя Роберт Цой прокомментировал новую версию гибели музыканта, в которой судебный эксперт Наталья Потлачук высказала уверенность в том, что "его смерть не могла наступить из-за сна", сообщает КП.
РИА Новости вчера в 12:48
Футбол
Ибрагимович бросил вызов Нурмагомедову, Хабиб ответил
Шведский форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович запустил флешмоб в своем Twitter, бросив вызов российскому бойцу, чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, своему бывшему одноклубнику по "Манчестер Юнайтед" Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и агенту Мино Райоле.
Sputnik Абхазия 04:12
Политика
Der Tagesspiegel (Германия): переговоры, санкции и деньги (Der Tagesspiegel)
Обсуждения Украины в немецкой политике действительно играют важную роль, потому что после российской интервенции на востоке этой страны в 2014 году Германия и Франция пытаются выступать в роли посредника в конфликте.
ИноСМИ 11:20
Общество
В Петербурге новорожденную девочку назвали Россия
В Петербурге на свет появилась малышка с необычным и патриотическим именем – Россия Михайловна Русских.
Ivbg.ru 08:16
Происшествия
В Швеции арестовали российского капитана севшего на мель судна
Суд арестовал на две недели российского капитана судна Baltic Carrier, севшего на мель в Швеции.
Известия 07:24
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Политика
Bloomberg узнал о возможном делистинге китайских компаний с бирж США
В Белом доме обсуждается возможность делистинга китайских компаний с американских фондовых бирж, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости 13:05
Политика
Порошенко снова не явился на допрос в ГБР Украины
Экс-президент Украины Пётр Порошенко в очередной раз проигнорировал вызов на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины, заявила пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова, сообщило 27 сентября информационное агентство УНИАН.
REGNUM 05:40
Автоспорт
Гран-при «Формулы-1» планируют перенести из Сочи в Санкт-Петербург
По данным Daily Mail, президент России Владимир Путин ведет переговоры с руководством чемпионата о переносе Гран-при в Санкт-Петербург с 2021 года.
Кубань 24 вчера в 08:45
Армия и оружие
Помпео обвинил власти Сирии в химатаке в Латакии
Руководитель Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что власти Сирии несут ответственность за химическую атаку в провинции Латакия, которая, как утверждают в Вашингтоне, была совершена 19 мая.
РЕН ТВ вчера в 13:14
Экономика
Медведев поручил обновить потребительскую корзину россиян
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам проработать переход на новую потребительскую корзину, говорится в перечне поручений председателя правительства.
Газета Кемерова 06:38
Происшествия
Украинские пограничницы убили новорожденного ребенка
Во Львове две сотрудницы Госпогранслужбы убили младенца, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
РИА Новости 10:10
Происшествия
В ЦАР три человека погибли при крушении вертолета
РИА Новости 12:03
Общество
Голикова: Трудовая книжка не понадобится при получении госуслуг
Россиянам не понадобится подтверждать сведения о трудовом стаже и трудоустройстве "бумажными" документами.
Российская газета 06:04
Кино
«К звёздам» Джеймса Грэя: Вращение блудного Брэда Питта
В кинотеатрах стартовала картина «К звёздам» Джеймса Грэя, где герой Брэда Питта – отважный астронавт-одиночка Рой Макбрайд отправляется на край Солнечной системы чтобы найти и остановить обезумевшего отца.
Псковское агентство информации 12:40
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
REGNUM вчера в 21:14
Экономика
Россиянам предложили беспроигрышный способ подзаработать
Брокеров задумали обязать возмещать неквалифицированным инвесторам убытки, которые они могут понести в результате рискованных сделок.
Lenta.ru 13:08
Футбол
Мамаев готовится подписать контракт с «Ростовом»
При положительном результате "Ростов" и спортсмен подпишут контракт, пишет "Газета.ру".
Уралинформбюро 09:30