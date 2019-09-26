Политика
News.ruПосол: Лавров начнёт встречу с Помпео с визовой проблемы
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал грядущую встречу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео. По словам дипломата, российская сторона должна будет начать переговоры с обсуждения визовой проблемы.
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Лаврову придется начать встречу с Помпео с обсуждения визовой проблемы
Экономика сегоднявчера в 14:30
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 19:29, Вашингтон
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Вице-премьер Украины подверг критике работу СНГ
Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба заявил, что страны СНГ (Содружества Независимых Государств) ни на что не способны.
Политическая Экспертиза 03:46
Общество
Минздрав предложил ограничиться двумя курилками в аэропортах
Минздрав предложил установить в «чистой зоне» аэропортов не более двух курительных комнат.
Travel Russian News 06:50
Происшествия
Росздравнадзор подтвердил ампутацию руки ребенку из-за ошибки врачей
Ампутация руки 11-летнего мальчика в Ростовской области произошла из-за ошибки врачей, сообщает территориальный орган Росздравнадзора.
Взгляд.ру 03:10
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 11:27
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Суд признал виновным фаната, назвавшего обезьяной Луиса Адриано
Против Малосолова было возбуждено административное дело. Суд признал его виновным, оштрафовав фаната на 20 тысяч рублей.
Metaratings 10:30
Общество
Шнуров в стихах отреагировал на запрет курения на балконах
Лидер группы «Ленинград», музыкант Сергей Шнуров стихотворением прокомментировал закон о запрете курения на балконах и лоджиях, вступающий в силу с начала октября.
РБК 05:26
Общество
Российский блогер запустила проект по принятию себя
Газета Metro 08:17
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости 10:07
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Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru 07:23
Здоровье
Врач рассказал, как сохранить здоровье после 35 лет
Каждый человек после 35 лет должен следить за весом, давлением, уровнем холестерина и глюкозы в крови, если показатели превышают норму, это может свидетельствовать о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, заявил президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор клиники госпитальной терапии имени Остроумова Сеченовского университета, профессор, академик РАН Юрий Беленков.
РИА Новости 08:53
Здоровье
Онкоцентр Блохина опровергает информацию о массовых увольнениях
В отделении имели место кадровые перестановки, однако действующие протоколы лечения не отменяются, и маленькие пациенты никогда и ни при каких обстоятельствах не останутся без высококвалифицированной медицинской помощи.
Molnet.ru вчера в 03:51
Политика
Эрдоган хочет купить у США ЗРК Patriot
Восток-Медиа 12:16
Политика
Дипломат обвинил следствие по MH17 в заготовленном ответе
В дипломатической среде уверены: Запад заранее назвал Россию виновной в крушении Boeing рейса MH17 в Донбассе, не дожидаясь завершения следствия.
Газета.Ru 17:07
Политика
Трамп отказался снимать санкции с Ирана в обмен на переговоры
Президент США Дональд Трамп заявил, что ответил отказом на предложение властей Ирана снять со страны все санкции в обмен на встречу.
RT на русском 09:39
Театры
Актер Андрей Семенов умер во время спектакля в Калуге
Актер калужского ТЮЗа Андрей Семенов умер во время спектакля, говорится в сообщении на сайте театра.
РИА Новости 09:15
Энергетика
Saudi Aramco восстанавливает добычу нефти быстрее ожидаемого
Уровень добычи нефти саудовской компанией Saudi Aramco восстанавливается с опережением графика после атаки на её предприятия.
REGNUM 25 сентября в 04:47
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 09:00
Игры
В новой игре Call of Duty появилась локация в Петербурге
Piter.tv 25 сентября в 02:21
Политика
Делегация США покинула зал на выступлении вице-президента Венесуэлы
На странице в Twitter американское постпредство разместило видеозапись и заявило, что власти Венесуэлы вредят ООН своей ложью и коррупцией, а также отметили, что делегации собрались для решения мировых проблем, а не ради того, чтобы «стоять в стороне, пока (президент Венесуэлы Николас — Ред.) Мадуро морит голодом народ Венесуэлы».
Известия 19:15
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Экономика
Акции китайских компаний рухнули из-за угрозы ухода с бирж США
Акции большинства китайских компаний, которые торгуются на фондовых биржах в США, показали резкое падение после сообщений о том, что Белый дом рассматривает возможность исключения ценных бумаг китайских компаний из котировального списка американских фондовых бирж.
РБК 14:43
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
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Кино
Федор Добронравов рассказал о съемках продолжения сериала «Сваты»
Российский актер Федор Добронравов рассказал, что половина нового 7-го сезона сериала «Сваты» уже снята, сообщают 25 сентября «Известия».
REGNUM 25 сентября в 08:32
Армия и оружие
CIT показала свидетельства присутствия наемников «ЧВК Вагнера» в Ливии
Исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила о доказательствах присутствия наемников «ЧВК (частной военной компании) Вагнера» в Ливии, где сейчас идет гражданская война.
Новая газета 07:57
Наука
В России сократилось количество учёных
Количество кандидатов и докторов наук снизилось почти на 5 тысяч человек за период с 2010 по 2018.
Ferra 08:27
Политика
Лавров назвал паранойей слова о причастности РФ к скандалу с Трампом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг заявления о причастности Москвы к скандалу из-за звонка президента Соединённых Штатов Дональда Трампа своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
News.ru 16:21
Политика
Песков ответил на слова Саакашвили о планах воссоздать СССР Россией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили о намерении Москвы воссоздать СССР.
Газета.Ru 14:52
Общество
Российскую учительницу уволили за старые эротические фото с мужем
Педагог из Магнитогорска Екатерина Конопенко потеряла работу тренера по кикбоксингу в детско-юношеском центре, когда обнаружились ее эротические фотографии, опубликованные в соцсетях 10 лет назад.
Lenta.ru вчера в 13:43