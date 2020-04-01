Коронавирус
Газета.RuПосол РФ Антонов: Россия протягивает руку помощи американскому народу
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российский самолет ВКС с гумпомощью приземлится в Нью-Йорке около 20.30 мск, передает РИА "Новости". Антонов заявил, что борт Ан-124 везет гуманитарный груз по линии Минпромторга РФ. Он отметил, что в мире не время для распрей.
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Борт ВКС РФ с гуманитарным грузом прибудет в Нью-Йорк ориентировочно в 20:30 мск - посол Антонов
Интерфакс - Россиявчера в 11:08
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Энергетика
В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания
Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Политика
Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ
Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
Экономика
В России одобрили закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Государственная дума приняла закон, который дает пострадавшим из-за коронавируса гражданам, индивидуальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
Политика
Трамп сообщил о присланном Россией самолете с медоборудованием
Китай прислал нам кое-что, это было отлично, Россия послала нам очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило.
Политика
Голикова и Попова призвали продлить нерабочую неделю
Как пишет Интерфакс, в ходе брифинга в среду, 1 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова также отметила, что количество нерабочих дней в стране должно быть увеличено.
Энергетика
Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле
Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве.
Общество
Три пациента с коронавирусом скончались в Москве
В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.
Политика
Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС
Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Здоровье
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Здоровье
В Коми 53 человека заразились коронавирусом в больнице
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Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Происшествия
Под Иркутском инспектор ДПС бегом догнал машину нарушителя
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
Энергетика
Цена нефти марки Brent росла более чем на 6%
Стоимость июньских фьючерсов марки Brent росла более чем на 6%. После 6:00 она возрастала до $26,27 за баррель.
Происшествия
В Ярославле задержали подозреваемых в убийстве четырех человек
Подозреваемые в убийстве четырех человек в Ярославле, тела которых были обнаружены 2 февраля при разборе завалов сгоревшего частного жилого дома, задержаны.
Общество
В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету
Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
Авто
Subaru приостановила производство в Японии
Футбол
УЕФА перенес матчи еврокубков на неопределенный срок
Матчи европейских клубных турниров переносятся на неопределенный срок, сообщает Би-би-си.
Политика
МИД КНР назвал число находящихся за рубежом китайских студентов
Замминистра отметил, что, по данным Министерства образования КНР, в общей сложности за рубежом обучаются около 1,6 млн студентов из Китая.
Фигурное катание
Медведева станцевала под песню «Фаина» в костюме единорога
Спортсменка выложила два челленджа в костюме единорога, продемонстрировав, что она умеет вставать с пола без рук, а также показала зажигательный танец под песню «Фаина».
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
Шоу-бизнес
Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья
Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Космос
Россиянин запатентовал отправку улья с пчелами на Марс
Общество
Всех пассажиров рейса Пхукет – Иркутск увезут в обсерватор 1 апреля
Армия и оружие
В России пообещали «держать под прицелом» всю Европу и США
Пять из семи атомных подводных лодок (АПЛ) проекта 885 «Ясень», которые должен получить Северный флот Военно-морского флота (СФ ВМФ) России, «в случае необходимости возьмут под свой контроль всю Атлантику и даже восточное побережье США», пишут «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны.
Политика
Sohu рассказало, чем грозит Японии попытка захвата Курил
Попытка силового захвата Курильских островов может привести к большим неприятностям для Японии.
Общество
В «Почте России» рассказали о работе отделений Псковской области
О работе отделений Псковской области рассказали в «Почте России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УФПС Псковской области.
Политика
Зеленский сравнил коронавирус с аварией на Чернобыльской АЭС
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил ситуацию с коронавирусом в стране с аварией на Чернобыльской АЭС.
Общество
Число заболевших коронавирусом в Иркутской области увеличилось до семи
Сегодня, 2 апреля, в пресс-службе губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области сообщили уже о подтвержденным семи случаях заболевания коронавирусной инфекцией.
Политика
Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.