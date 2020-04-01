Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПосол РФ Антонов: Россия протягивает руку помощи американскому народу

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российский самолет ВКС с гумпомощью приземлится в Нью-Йорке около 20.30 мск, передает РИА "Новости". Антонов заявил, что борт Ан-124 везет гуманитарный груз по линии Минпромторга РФ. Он отметил, что в мире не время для распрей.
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Российский самолёт с гуманитарным грузом прибудет в США вечером 1 апреля

News.ruвчера в 12:18

Самолет с российским гуманитарным грузом прибудет в Нью-Йорк около 20:30 мск

ТАССвчера в 12:06

Борт ВКС РФ с гуманитарным грузом прибудет в Нью-Йорк ориентировочно в 20:30 мск - посол Антонов

Интерфакс - Россиявчера в 11:08

Посол России объяснил отправку США гумпомощи для борьбы с COVID-19

РИА Новостивчера в 11:29

Посол РФ Антонов: Россия протягивает руку помощи американскому народу

Газета.Ruвчера в 11:16

Антонов сообщил о скором прибытии в США самолёта ВКС России с помощью

RT на русскомвчера в 11:09

Помощь уже в пути: Посол назвал расчётное время прибытия российского самолёта с гуманитаркой в США

Царьградвчера в 11:34
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Энергетика

В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета вчера в 18:26
Политика

Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ

Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
Известия вчера в 06:43
Экономика

В России одобрили закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Государственная дума приняла закон, который дает пострадавшим из-за коронавируса гражданам, индивидуальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
РИА Новости вчера в 19:00
Политика

Трамп сообщил о присланном Россией самолете с медоборудованием

Китай прислал нам кое-что, это было отлично, Россия послала нам очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило.
Городовой 31 марта в 00:39
Политика

Голикова и Попова призвали продлить нерабочую неделю

Как пишет Интерфакс, в ходе брифинга в среду, 1 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова также отметила, что количество нерабочих дней в стране должно быть увеличено.
RT на русском вчера в 12:20
Энергетика

Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле

Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве.
Газета.Ru вчера в 13:55
Общество

Три пациента с коронавирусом скончались в Москве

В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 18:06
Политика

Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Ведомости вчера в 12:16
Здоровье

В Бурятии количество зараженных коронавирусом выросло до 30

Количество зараженных коронавирусом в Бурятии выросло за сутки с 25 до 30, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства Бурятии.
ТАСС вчера в 22:42
Здоровье

В Коми 53 человека заразились коронавирусом в больнице

В больнице Эжвинского района Сыктывкара 53 человека заразились коронавирусом, из них 32 — за последние сутки, говорится на официальном портале республики Коми.
Полит.ру вчера в 09:27
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Происшествия

Под Иркутском инспектор ДПС бегом догнал машину нарушителя

Известия вчера в 22:09
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
RT на русском вчера в 21:45
Энергетика

Цена нефти марки Brent росла более чем на 6%

Стоимость июньских фьючерсов марки Brent росла более чем на 6%. После 6:00 она возрастала до $26,27 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 23:42
Происшествия

В Ярославле задержали подозреваемых в убийстве четырех человек

Подозреваемые в убийстве четырех человек в Ярославле, тела которых были обнаружены 2 февраля при разборе завалов сгоревшего частного жилого дома, задержаны.
ТАСС вчера в 13:05
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Авто

Subaru приостановила производство в Японии

Движок вчера в 05:59
Футбол

УЕФА перенес матчи еврокубков на неопределенный срок

Матчи европейских клубных турниров переносятся на неопределенный срок, сообщает Би-би-си.
Интерфакс-Спорт вчера в 10:55
Политика

МИД КНР назвал число находящихся за рубежом китайских студентов

Замминистра отметил, что, по данным Министерства образования КНР, в общей сложности за рубежом обучаются около 1,6 млн студентов из Китая.
RT на русском вчера в 23:59
Фигурное катание

Медведева станцевала под песню «Фаина» в костюме единорога

Спортсменка выложила два челленджа в костюме единорога, продемонстрировав, что она умеет вставать с пола без рук, а также показала зажигательный танец под песню «Фаина».
Нева Спорт 30 марта в 02:48
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
РИА Новости вчера в 10:25
Шоу-бизнес

Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Вечерний курьер вчера в 05:42
Космос

Россиянин запатентовал отправку улья с пчелами на Марс

Ридус 31 марта в 20:31
Общество

Всех пассажиров рейса Пхукет – Иркутск увезут в обсерватор 1 апреля

АиФ Иркутск вчера в 01:42
Армия и оружие

В России пообещали «держать под прицелом» всю Европу и США

Пять из семи атомных подводных лодок (АПЛ) проекта 885 «Ясень», которые должен получить Северный флот Военно-морского флота (СФ ВМФ) России, «в случае необходимости возьмут под свой контроль всю Атлантику и даже восточное побережье США», пишут «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны.
Lenta.ru 00:01
Политика

Sohu рассказало, чем грозит Японии попытка захвата Курил

Попытка силового захвата Курильских островов может привести к большим неприятностям для Японии.
ПолитРоссия вчера в 10:22
Общество

В «Почте России» рассказали о работе отделений Псковской области

О работе отделений Псковской области рассказали в «Почте России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УФПС Псковской области.
Псковское агентство информации вчера в 09:31
Политика

Зеленский сравнил коронавирус с аварией на Чернобыльской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил ситуацию с коронавирусом в стране с аварией на Чернобыльской АЭС.
РБК вчера в 15:23
Общество

Число заболевших коронавирусом в Иркутской области увеличилось до семи

Сегодня, 2 апреля, в пресс-службе губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области сообщили уже о подтвержденным семи случаях заболевания коронавирусной инфекцией.
Байкал24 вчера в 22:19
Политика

Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:50
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