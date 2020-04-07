Политика
Российская газетаПосол РФ: Числа заявок от россиян в США недостаточно даже для одного рейса
Количества российских граждан в США, которые заполнили форму на едином портале госуслуг для возвращения на родину, пока недостаточно для направления даже одного самолета. Об этом рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 23:17, Ашберн
Общество
Британского премьера перевели в интенсивную терапию
Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
Общество
Бабушкам выпишут электронный больничный
В личном кабинете на сайте Фонда социального страхования написано, что электронный листок нетрудоспособности выдан: дата открытия - день пересечения границы.
Авто
Новые Toyota Land Cruiser 70 и FJ Cruiser продает «Toyota»
Как оказалось, новые внедорожники продаются на рынках ОАЭ и в Африке. В ЮАР доступны пикап и универсал Land Cruiser 76 и 79.
Общество
Названы самые невостребованные профессии на фоне пандемии коронавируса
Вакансии официанта, повара, охранника и уборщика названы самыми невостребованными на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020
Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Здоровье
«Инвитро» передумала брать тесты на коронавирус из-за риска для пациентов
Частная медицинская компания «Инвитро» отказалась от идеи проводить тесты на коронавирус из-за риска для здоровья пациентов и своих сотрудников, говорится в ее сообщении, поступившем в РБК.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Гаджеты
Представлен игровой ноутбук Origin EON15-X AMD
Компания Origin PC пополнила ассортимент ноутбуков моделью EON15-X AMD, который подойдет можно отнести к сегменту игровых лэптопов.
Политика
Трамп пригрозил Индии «ответными мерами» за отказ поставлять лекарства
Соединенные Штаты могут принять ряд «ответных мер» в отношении Индии, если эта страна введет запрет на отправку лекарств в США на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом
Политика
Сенатор Мархаев заявил о незаконности введенных в России ограничений
Сенатор обратил внимание, что повсеместно введённый режим всеобщей самоизоляции не соответствует нормам законодательства РФ.
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Общество
Педагоги считают, что онлайн-обучение снизит качество знаний учащихся
Москва, 6 апреля 2020, 09:01 — REGNUM Большинства российских педагогов школ и вузов считают (66%), что онлайн-обучение во время пандемии коронавируса снизит качество знаний учащихся.
Энергетика
Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина
Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
Единоборства
Глава UFC объявил, что Гэтжи заменит Нурмагомедова в бою с Фергюсоном
Энергетика
Reuters раскрыл условия для согласия ОПЕК+ на сокращение добычи нефти
Участники ОПЕК+ должный прийти к согласию и договориться об уменьшении добычи нефти, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в организации.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $34 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 3,24% до $34,12 за баррель по состоянию на 4:48 мск.
Общество
Власти Приморья ввели обязательный карантин для всех граждан Китая
Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморья обратились к правительству России с просьбой остановить перевозку граждан КНР из Москвы в Китай через Владивосток.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала свое свадебное платье
Возможно, теперь журналисты смогут выяснить, кто же является таинственным женихом Волочковой.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Бурятии за сутки выросло на семь
Число зараженных коронавирусом в Бурятии за сутки увеличилось до 50, сообщает минздрав республики. В понедельник сообщалось о 43 зараженных.
Общество
Виктор Томенко выступил с обращением к жителям Алтайского края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко разместил видеообращение к жителям региона в своем Instagram-аккаунте.
Экономика
Fashion-ритейл может не выжить после пандемии коронавируса
Fashion-ритейл может не выжить после пандемии коронавируса Представители fashion-ритейла, не вошедшего в список пострадавших на фоне борьбы с COVID-19 отраслей, просят федеральные власти включить их в число тех, кому требуется господдержка.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас показал крохотную дочь от Анны Курниковой
Младшая дочь Иглесиаса и Курниковой Маша появилась на свет буквально два месяца назад.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Происшествия
Арестованных генералов МВД проверят на причастность к взяткам
Следователи проверят арестованных в Москве генералов МВД РФ Александра Краковского и Александра Бирюкова на причастность к совершению других преступлений коррупционной направленности.
Общество
За сутки режим самоизоляции в Иркутской области нарушили 50 человек
Только за сутки в Иркутской области 50 человек нарушили режим самоизоляции.
Происшествия
Умер первый пациент с коронавирусом в Иркутской области
В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусной инфекцией.
Экономика
Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей
Власти России могли бы выплатить каждому россиянину единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.