Политика

Российская газетаРоссийская газетаПосол РФ: Числа заявок от россиян в США недостаточно даже для одного рейса

Количества российских граждан в США, которые заполнили форму на едином портале госуслуг для возвращения на родину, пока недостаточно для направления даже одного самолета. Об этом рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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Посольство РФ: заявок от россиян на вывоз из США пока недостаточно даже для одного рейса

ТАСС22:21

Посол РФ в США: число подавших заявку на возвращение в Россию не набирается и на один самолет

Вести.Ru22:36

Посол РФ: Числа заявок от россиян в США недостаточно даже для одного рейса

Российская газета22:27

Посол РФ: заявок от россиян на возвращение из США недостаточно даже для одного рейса

Коммерсантъ22:25

В США сообщили о невозможности направить самолет за застрявшими россиянами

Lenta.ru22:41

Заявок от россиян на возвращение из США недостаточно даже для одного рейса - посол

ПРАЙМ22:12

Числа заявок от россиян недостаточно для одного рейса на вылет из США

Интерфакс22:06
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