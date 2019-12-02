с чего всё началось

В Российской Федерации призывают блок НАТО пересмотреть сложившиеся отношения. Об этом заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин телеканалу Channel 4. Интервью было сделано перед предстоящим саммитом глав стран-участниц НАТО, который пройдет 3−4 декабря в Лондоне.

Происшествия Уголовное дело в отношении экс-главы ГУ МЧС Кузбасса передали в суд Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении экс-главы ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору Григория Терентьева в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня».

Происшествия Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки» Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.

Экономика Индекс обрабатывающих отраслей России упал до минимума за 10 лет Компания рассчитала сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка — в ноябре он опустился на 1,6 балла (с 47,2 балла в октябре до 45,6 балла в ноябре).

Политика Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.

Политика В Госдуме предложили приравнять наркоторговцев к террористам Законопроект о приравнивании наркобаронов к террористам намерен внести в Госдуму депутат от «Справедливой России» Олег Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

Происшествия ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».

Происшествия Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.

Спорт Глава ФТАР поручил срочно провести расследование по материалам НТВ Как отмечается в заявлении на сайте ФТАР, федерация намерена в срочном порядке запросить все сведения, имеющиеся у журналистов телеканала НТВ, а также обратиться во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) за содействием в проведении данного внутреннего расследования.

Армия и оружие Первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т поступил в Минобороны Первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т поступил на вооружение российских ВС. Гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский заявил, что первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т уже поставлен российскому оборонному ведомству, вторая машина будет передана в ВС до конца года.

Происшествия Сообщения об угрозе взрыва поступили в два суда Москвы На прошлой неделе в течение двух дней поступали анонимные сообщения в суды столицы с угрозой взрыва, все они оказались ложными.

Общество В Москве закрылся киноцентр «Соловей» Как сообщается на сайте учреждения, 325168-й по счету сеанс, начавшийся 1 декабря 2019 года в 20:20, стал последним в истории киноцентра "Соловей".

Политика Администрация президента раскритиковала законопроект о виноделии Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на запрос не ответил. Законопроект принят в первом чтении 19 ноября.

Политика Китай ввел санкции в отношении США Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.

Происшествия В Бурятии трёхлетнюю девочку забыли на ночь в сугробе «Сотрудниками полиции установлено, что 43-летний родственник девочки, проживающий в одном из СНТ Заиграевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл её ночью на улице», — добавили в МВД.

Наука Инфекционный рак в мидиях распространился по всей Атлантике Инфекционный рак, который возник у одного из видов мидий, обитающих в Северном полушарии, распространился на родственные мидии в Южной Америке и Европе.