Политика

REGNUMREGNUMПосол РФ: Москва призывает НАТО пересмотреть отношения

В Российской Федерации призывают блок НАТО пересмотреть сложившиеся отношения. Об этом заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин телеканалу Channel 4. Интервью было сделано перед предстоящим саммитом глав стран-участниц НАТО, который пройдет 3−4 декабря в Лондоне.
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 Четвертый канал британского телевидения, новый посол России в Великобритании Андрей Келин призвал руководство Североатлантического альянса пересмотреть свое отношение к РФ накануне саммита НАТО, который пройдет в Лондоне с 3 по 4 декабря.
Московский Комсомолецвчера в 18:38

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Посол России в Британии заявил о необходимости пересмотра связей с НАТО

РБКвчера в 23:26

Посол РФ в Великобритании призвал НАТО пересмотреть отношения с Москвой

Интерфаксвчера в 20:16

Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения

РИА Новостивчера в 18:50

Посол РФ в Великобритании призвал НАТО пересмотреть отношения с Москвой

Российская газетавчера в 19:14

Россия просит НАТО пересмотреть отношения накануне саммита в Лондоне

Московский Комсомолецвчера в 18:59

Посол России в Великобритании призвал НАТО пересмотреть отношения с Москвой

Комсомольская правдавчера в 19:15

Посол России: Москва призывает НАТО пересмотреть отношения перед саммитом в Лондоне

ТАССвчера в 17:19
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Происшествия

Уголовное дело в отношении экс-главы ГУ МЧС Кузбасса передали в суд

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении экс-главы ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору Григория Терентьева в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня».
RT на русском 03:51
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Экономика

Индекс обрабатывающих отраслей России упал до минимума за 10 лет

Компания рассчитала сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка — в ноябре он опустился на 1,6 балла (с 47,2 балла в октябре до 45,6 балла в ноябре).
РБК 03:38
Политика

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости вчера в 12:14
Политика

Захарова ответила Киеву на слова о готовности принять «пару областей»

РБК 03:31
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек

В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 03:09
Политика

В Госдуме предложили приравнять наркоторговцев к террористам

Законопроект о приравнивании наркобаронов к террористам намерен внести в Госдуму депутат от «Справедливой России» Олег Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.
REGNUM 03:44
Происшествия

ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах

Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Lenta.ru 03:47
Происшествия

В Ингушетии турнир по самбо завершился массовым побоищем

В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая драка с участием спортсменов, тренеров и болельщиков, выбежавших на татами.
РИА Новости вчера в 11:03
Происшествия

Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия

Басманный суд Москвы отклонил жалобу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на бездействие следователя СК в связи с проверкой в отношении полицейских, задержавших журналиста, сообщили в пресс-службе суда.
Ведомости 03:38
Экономика

Таджикистан может остаться без денежных переводов из России

Таджикистан - второй по объему рынок денежных переводов из России, который уступает только Узбекистану.
Российская газета 02:15
Спорт

Глава ФТАР поручил срочно провести расследование по материалам НТВ

Как отмечается в заявлении на сайте ФТАР, федерация намерена в срочном порядке запросить все сведения, имеющиеся у журналистов телеканала НТВ, а также обратиться во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) за содействием в проведении данного внутреннего расследования.
РИА Новости 01:17
Фигурное катание

Загитова претендует на звание самого ценного фигуриста сезона

АиФ Удмуртия 00:24
Кино

Мультфильм «Холодное сердце — 2» лидирует в российском прокате

На втором месте в отечественном кинопрокате оказалась детективная комедия «Достать ножи», которая собрала около 13 млн рублей.
RuNews24.ru 30 ноября в 05:26
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о своем генетическом заболевании

Анна Семенович в эфире шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ рассказала о своем генетическом заболевании.
Культуромания 02:36
Армия и оружие

Первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т поступил в Минобороны

Первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т поступил на вооружение российских ВС. Гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский заявил, что первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т уже поставлен российскому оборонному ведомству, вторая машина будет передана в ВС до конца года.
Журналистская правда 02:23
Происшествия

Сообщения об угрозе взрыва поступили в два суда Москвы

На прошлой неделе в течение двух дней поступали анонимные сообщения в суды столицы с угрозой взрыва, все они оказались ложными.
ТАСС 04:08
Общество

В Москве закрылся киноцентр «Соловей»

Как сообщается на сайте учреждения, 325168-й по счету сеанс, начавшийся 1 декабря 2019 года в 20:20, стал последним в истории киноцентра "Соловей".
ТАСС вчера в 17:04
Политика

Администрация президента раскритиковала законопроект о виноделии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на запрос не ответил. Законопроект принят в первом чтении 19 ноября.
Ведомости вчера в 16:24
Здоровье

Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи

Инфекционная больница в Новочеркасске Ростовской области временно не принимает пациентов из-за увольнения всех врачей стационара.
Коммерсантъ вчера в 04:00
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
ТАСС 02:11
Происшествия

В Бурятии трёхлетнюю девочку забыли на ночь в сугробе

«Сотрудниками полиции установлено, что 43-летний родственник девочки, проживающий в одном из СНТ Заиграевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл её ночью на улице», — добавили в МВД.
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Наука

Инфекционный рак в мидиях распространился по всей Атлантике

Инфекционный рак, который возник у одного из видов мидий, обитающих в Северном полушарии, распространился на родственные мидии в Южной Америке и Европе.
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Pussycat Dolls объявили о воссоединении

Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
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Политика

Bild рассказала о санкциях США из-за «Северного потока-2»

Американские санкции против проекта «Северный поток-2» могут затронуть компании, участвующие в строительстве трубопровода, сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на источники в Сенате.
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Овечкин стал 10-м по количеству хет-триков в НХЛ

Главным героем встречи стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший хет-трик и сделавший одну голевую передачу.
Советский спорт вчера в 00:09
Общество

ЦБ хочет создать базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

Центробанк России займется созданием межбанковской системы, с помощью которой можно будет анализировать устройства банковских клиентов для выявления сомнительных операций.
Коммерсантъ 01:02
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Трамп отказался участвовать в слушаниях по импичменту

Ранее "Свободная пресса" сообщала новость о том, что на время секретной поездки в Афганистан Трамп лишился самого дорогого, а именно своего личного телефона и доступа в Twitter.
Свободная Пресса вчера в 23:08
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В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

Вести.Ru вчера в 16:43
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С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Gazeta.SPb вчера в 04:36
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