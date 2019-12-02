Политика
REGNUMПосол РФ: Москва призывает НАТО пересмотреть отношения
В Российской Федерации призывают блок НАТО пересмотреть сложившиеся отношения. Об этом заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин телеканалу Channel 4. Интервью было сделано перед предстоящим саммитом глав стран-участниц НАТО, который пройдет 3−4 декабря в Лондоне.
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Как сообщает Четвертый канал британского телевидения, новый посол России в Великобритании Андрей Келин призвал руководство Североатлантического альянса пересмотреть свое отношение к РФ накануне саммита НАТО, который пройдет в Лондоне с 3 по 4 декабря.Московский Комсомолецвчера в 18:38
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Посол РФ в Великобритании призвал НАТО пересмотреть отношения с Москвой
Российская газетавчера в 19:14
Россия просит НАТО пересмотреть отношения накануне саммита в Лондоне
Московский Комсомолецвчера в 18:59
Посол России в Великобритании призвал НАТО пересмотреть отношения с Москвой
Комсомольская правдавчера в 19:15
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Первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т поступил в Минобороны
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