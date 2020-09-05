Слово и Дело 20

США решили поставить на вооружение ракеты с ядерным зарядом малой мощности, тем самым нарушив глобальную архитектуру ядерного сдерживания - пояснил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, Вашингтон в целом держит курс на понижение порога применения ядерного оружия.