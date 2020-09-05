Посол РФ назвал США виновными в нарушении ядерного сдерживания
США решили поставить на вооружение ракеты с ядерным зарядом малой мощности, тем самым нарушив глобальную архитектуру ядерного сдерживания - пояснил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, Вашингтон в целом держит курс на понижение порога применения ядерного оружия.В источнике
С чего всё началось
Антонов ответил на обвинение Пентагона в развязывании гонки вооружений
Мировую систему ядерного сдерживания дестабилизируют не действия Москвы, а решение США вооружиться ядерными зарядами малой мощности, заявил РИА Новости посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
РИА Новости21:38
Подробнее о событии