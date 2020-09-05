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Газета.Ru
Газета.Ru

Посол РФ назвал США виновными в нарушении ядерного сдерживания

США решили поставить на вооружение ракеты с ядерным зарядом малой мощности, тем самым нарушив глобальную архитектуру ядерного сдерживания - пояснил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, Вашингтон в целом держит курс на понижение порога применения ядерного оружия.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Антонов ответил на обвинение Пентагона в развязывании гонки вооружений

Мировую систему ядерного сдерживания дестабилизируют не действия Москвы, а решение США вооружиться ядерными зарядами малой мощности, заявил РИА Новости посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
РИА Новости21:38
Подробнее о событии
URA.Ru

Посол России ответил на обвинения в гонке вооружений

URA.Ru00:14
РЕН ТВ

Посол Антонов оценил размещение США ядерного оружия малой мощности

РЕН ТВ21:26
РБК

Посол России в США назвал причину дисбаланса системы ядерного сдерживания

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RT на русском

Антонов назвал фактор дестабилизации системы ядерного сдерживания

RT на русском22:06
РИА Новости

Антонов ответил на обвинение Пентагона в развязывании гонки вооружений

РИА Новости21:38
Известия

Посол РФ в США назвал причину проблемы в системе ядерного сдерживания

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Российская газета

Посол РФ в США ответил на обвинения Пентагона в развязывании гонки вооружений

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Телеведущий Иван Ургант спародировал президента Белоруссии Александра Лукашенко, который две недели назад на фоне протестов в Минске появился с оружием и бронежилете в сопровождении вооруженного 15-летнего сына.
Газета.Ru01:40
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Газета.Ru03:23
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РБК01:44
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