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Газета.Ru
Газета.Ru

Посол РФ назвал США виновными в нарушении ядерного сдерживания

США решили поставить на вооружение ракеты с ядерным зарядом малой мощности, тем самым нарушив глобальную архитектуру ядерного сдерживания - пояснил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, Вашингтон в целом держит курс на понижение порога применения ядерного оружия.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Антонов ответил на обвинение Пентагона в развязывании гонки вооружений

Мировую систему ядерного сдерживания дестабилизируют не действия Москвы, а решение США вооружиться ядерными зарядами малой мощности, заявил РИА Новости посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
РИА Новости21:38
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RT на русском

Антонов назвал фактор дестабилизации ядерного сдерживания в мире

RT на русском04:47
URA.Ru

Посол России ответил на обвинения в гонке вооружений

URA.Ru00:14
Известия

Посол РФ в США назвал причину проблемы в системе ядерного сдерживания

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РБК

Посол России в США назвал причину дисбаланса системы ядерного сдерживания

РБК22:41
РИА Новости

Антонов ответил на обвинение Пентагона в развязывании гонки вооружений

РИА Новости21:38
Российская газета

Посол РФ в США ответил на обвинения Пентагона в развязывании гонки вооружений

Российская газета23:10
РЕН ТВ

Посол Антонов оценил размещение США ядерного оружия малой мощности

РЕН ТВ21:26

В США раскрыли «боевую цель» полета бомбардировщиков B-52 над Украиной

Бомбардировщики B-52 Stratofortress в ходе подлета со стороны Украины к Крыму сопровождались западными средствами воздушной разведки и наблюдения, которые отслеживали реакцию российских средств противовоздушной обороны (ПВО) на полеты американской стратегической авиации, пишет The Drive.
Lenta.ru09:55
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Роналду пропустит матч с Хорватией из-за укуса пчелы

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит матч с национальной командой Хорватии в Лиге Наций из-за укуса пчелы.35-летний форвард не принимал участия в последних тренировках действующих победителей турнира из-за инфекции на пальце правой ноги.
Soccer.ru07:53

Минэнерго ожидает восстановления докризисного уровня добычи нефти

Как ранее сообщил глава Минэнерго России Александр Новак, в ведомстве ожидают, что «по результатам года будут более низкие показатели по объёмам добычи нефти, газа, выработки электроэнергии, производства угля».
RT на русском03:24
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Глава Минобороны Белоруссии обвинил Запад в попытке смены власти

"Благодаря слаженным действиям органов государственного управления и поддержке белорусским народом решений президента Республики Беларусь удалось спасти страну от беззакония и произвола", - цитирует слова Хренина пресс-служба ведомства.
RuNews24.ruвчера в 10:12
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ФСБ задержала 13 человек, готовивших массовые убийства в школах

Подозрения ФСБ подтвердились после проведенных обысков: дома у задержанных силовики обнаружили четыре готовых самодельных бомбы с поражающими элементами, компоненты для их сборки, а также охотничье, травматическое и холодное оружие.
Городовойвчера в 04:49
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