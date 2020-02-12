Политика
Газета.RuПосол РФ назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль
Российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что отказы гражданам России во въезде в еврейское государство разрушают экономическую базу туризма и ослабляют связи двух стран в культурной, образовательной и научной сферах. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
За прошлый год от Израиля поступило около 6 тыс. отказов во въезде в страну россиянам, часть из этих отказов являются необоснованными. Об этом посол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал РБК в интервью.РБКвчера в 16:00
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Посол РФ в Израиле перечислил последствия необоснованного отказа во въезде россиянам
Коммерсантъвчера в 21:39
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