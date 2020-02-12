Политика

Газета.RuГазета.RuПосол РФ назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что отказы гражданам России во въезде в еврейское государство разрушают экономическую базу туризма и ослабляют связи двух стран в культурной, образовательной и научной сферах. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Посол в Израиле назвал последствия отказов россиянам во въезде в страну

За прошлый год от Израиля поступило около 6 тыс. отказов во въезде в страну россиянам, часть из этих отказов являются необоснованными. Об этом посол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал РБК в интервью.
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Коммерсантъвчера в 21:39

Посол в Израиле назвал последствия отказов россиянам во въезде в страну

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В аварии под Псковом погибли восемь украинцев

В ДТП под Псковом с микроавтобусом и большегрузом погибли восемь украинцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Умер легендарный разведчик Алексей Ботян

Легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, который в январе 1945 года руководил операцией по спасению польского Кракова, скончался в возрасте 103 лет.
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В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Известия вчера в 16:03
Армия и оружие

Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Будапешта

Минобороны опубликовало архивные документы к 75-летию освобождения Будапешта от немецко-фашистских войск.
РБК вчера в 16:34
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В Китае сообщили о резком росте числа умерших от коронавируса

В китайской провинции Хубэй сообщили о росте числа жертв коронавируса и скачке новых случаев заболевания.
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Происшествия

Под Калугой женщина сбила ребенка и скрылась

По имеющимся данным, водитель автомобиля совершил наезд на девочку 2009 года рождения, которая вместе с матерью двигалась по противоположной обочине дороги, после чего машина уехала с места происшествия.
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Общество

Еще 44 человека заразились коронавирусом на круизном судне в Японии

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ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
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РИА Новости вчера в 15:51
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Эксперты: Конец света в 2020 году состоится из-за парада планет

По словам уфологов, конец света состоится в сентябре 2020 года из-за грядущего парада планет, описанного еще в древние время.
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Водитель такси, который заснял на видео устроившую истерику фитнес-тренера Яну Данькову из-за отказа ее везти, рассказал о причинах такого поведения девушки.
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Газета.Ru вчера в 15:17
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Житель Японии возрастом 112 лет признан старейшим мужчиной на планете

Житель Японии Титэцу Ватанабэ возрастом 112 лет получил звание самого старого мужчины на планете.
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Биатлон

Назван состав сборной России на смешанную эстафету ЧМ по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону выставил на первую гонку чемпионата мира самых опытных участников.
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Посольство России предложило туркам определиться с отношениями с США

Посольство России в Анкаре опубликовало в Twitter две иллюстрации на тему турецкого-американских отношений с подписью по-турецки "Решать вам".
РИА Новости вчера в 16:41
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Собчак ответила на критику зрителей ее шоу «Док-Ток»

Телеведущая Ксения Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток». Первый выпуск был посвящен истории сестер Хачатурян.
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Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

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Софи Тернер и Джо Джонас ждут ребенка.
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Новым президентом КХЛ станет Алексей Морозов

Алексей Морозов, являющийся двукратным чемпионом мира и серебряным призёром олимпиады, станет новым президентом КХЛ.
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