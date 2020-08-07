Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

Посол РФ назвал задержание россиян в Минске провокацией третьей страны

Задержание 33 россиян в Минске может быть спровоцировано третьей страной с целью осложнения отношений России и Белоруссии, заявил российский посол Дмитрий Мезенцев.В источнике
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Посол России в Белоруссии считает, что ситуация с задержанными россиянами могла быть спровоцирована из третьей страны

Эхо Москвы01:34
Известия

Посол РФ назвал задержание россиян в Минске провокацией третьей страны

Известиявчера в 16:44
ТАСС

Посол РФ заявил, что задержание россиян в Белоруссии было организовано из-за рубежа

ТАСС18:06
РИА Новости

Посол назвал задержание россиян под Минском провокацией третьей страны

РИА Новости17:25
RT на русском

Посол: ситуация с россиянами в Белоруссии может быть спровоцирована третьей страной

RT на русском17:21
РБК

Посол допустил провокацию «третьей страны» для задержания «боевиков ЧВК»

РБК17:08
Комсомольская правда

Последние новости на утро 8 августа 2020: Посол России в Белоруссии назвал задержание россиян в Минске «заказной аферой»

Комсомольская правда00:02

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ruвчера в 04:32
219

97 случаев коронавируса выявили за сутки в Кузбассе

Новые инфицирования зафиксированы в Кемерове (26), Новокузнецке (19), Междуреченске (16), Киселевске (12), Промышленновском МО (4), Юрге (3), Мысках (3), Таштагольском МР (3), Осинниках (2), Прокопьевске (2), Гурьевском МО (2), Кемеровском МО (2), Прокопьевском МО (1), Юргинском МО (1), Яшкинском МР (1). На 5 августа в Кузбассе у 4 062 человек подтвержден коронавирус.
Kursk.com5 августа в 02:09
92

Названы противопоказания к вакцине против коронавируса

Москва, 7 августа 2020, 21:59 — REGNUM Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. ГамалеиАнатолий Альтштейн назвал ситуации при которых человеку стоит отказаться от прививки против коронавируса.
REGNUMвчера в 14:59
775

В Республике Алтай выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

Общее число больных достигло 1672 человек За последние сутки в Республике Алтай выявили 11 новых случаев COVID-19, передает региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции.
АМИТЕЛ5 августа в 21:42
84

Диетолог назвал три доступных продукта для укрепления суставов

Аналогичным эффектом обладают киви, содержащие большое количество витамина С. Лишь половина плода содержит суточную норму микроэлементов, необходимых для здоровья суставов и соединительной ткани.
Дни245 августа в 09:56
6

В первом туре обойдется без сюрпризов. Прогноз команды экспертов

Вашему вниманию прогноз команды экспертов bobsoccer.ru на первый тур нового чемпионата России, сезона 2020/2021 «Химки» – ЦСКА, 8 августа Открывает чемпионат команда, которая вновь получила право на участие в РПЛ.
Bobsoccerвчера в 16:25