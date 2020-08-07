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Известия

Посол РФ назвал задержание россиян в Минске провокацией третьей страны

Задержание 33 россиян в Минске может быть спровоцировано третьей страной с целью осложнения отношений России и Белоруссии, заявил российский посол Дмитрий Мезенцев.В источнике
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Эхо Москвы

«Заказной аферой третьей стороны» назвали в российском посольстве в Минске задержание 33 россиян в Белоруссии

Эхо Москвы03:02
РИА Новости

Посол назвал задержание россиян под Минском провокацией третьей страны

РИА Новости17:25
ТАСС

Посол России назвал задержание россиян в Белоруссии провокацией третьей страны

ТАСС18:06
РБК

Посол допустил провокацию «третьей страны» для задержания «боевиков ЧВК»

РБК17:49
Комсомольская правда

Последние новости на утро 8 августа 2020: Посол России в Белоруссии назвал задержание россиян в Минске «заказной аферой»

Комсомольская правда00:02
RT на русском

Посол: ситуация с россиянами в Белоруссии может быть спровоцирована третьей страной

RT на русском17:21
Известия

Посол РФ назвал задержание россиян в Минске провокацией третьей страны

Известиявчера в 16:44

Истребители Су-35 сопроводили бомбардировщик США над Охотским морем

"Для перехвата цели в воздух поочередно были подняты три истребители Су-35С из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Восточного военного округа, которые классифицировали и последовательно сопроводили стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США над акваторией Охотского моря", - сообщили в национальном центре.
ТАССвчера в 12:24
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Украинские военные трижды за сутки открывали огонь по поселкам ДНР

Режим прекращения огня три раза за сутки нарушили подразделения ВСУ на линии боевого соприкосновения в Донецкой Республике, 8 августа сообщает представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
ИА Красная Весна03:12
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На Украине рассказали, почему у Киева мало шансов вернуть Донбасс

Журналист украинского издания "Апостроф" в своей статье пришел к выводу, что пока Киев не может закончить гражданский конфликт на юго-востоке Украины, у жителей Донбасса создается образ врага в лице Киева.
Газета.Ru23:17
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