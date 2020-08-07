Посол РФ назвал задержание россиян в Минске провокацией третьей страны
Смотрите также
Свидетель рассказал о выходившем из машины после аварии Ефремове
Дегтярёв заявил, что не разрешал чиновникам летать бизнес-классом
Власти Гонконга поддержат Пекин в принятии ответных мер на санкции США
В Самаре ликвидировали открытое горение на пожаре, охватившем 10 домов
Певице Глюкозе запретили въезд на Украину из-за поездок в Крым
Предсказавший победу пяти президентов США профессор сделал прогноз
Число погибших при жесткой посадке самолета в Индии увеличилось до 20
Истребители Су-35 сопроводили бомбардировщик США над Охотским морем
В ХМАО за сутки коронавирус подтвердился у 127 человек
Toyota официально показала обновленный RAV4
Украинские военные трижды за сутки открывали огонь по поселкам ДНР
Задержанные в Белоруссии россияне стали жертвами провокации
На теле умершей в захваченном монастыре девочки нашли повреждения
Месяц протестов: Хабаровск снова вышел на улицы
В Думе предложили отменить транспортный налог на российские автомобили
На Украине рассказали, почему у Киева мало шансов вернуть Донбасс
Путин обсудил с Лукашенко задержание 33 россиян в Белоруссии
Задержанные в Белоруссии россияне стали жертвами провокации
Следком РФ проверяет факт задержания 33 россиян в Белоруссии
Лукашенко ответил на просьбу Зеленского выдать задержанных россиян
Украина запросила у Белоруссии выдачи задержанных в Минске россиян
В Хабаровске снизилось число участников акции протеста
Дегтярёв заявил, что не разрешал чиновникам летать бизнес-классом
Назван единственный способ облегчить состояние больного коронавирусом
Посол РФ назвал задержание россиян в Минске провокацией третьей страны
Предсказавший победу пяти президентов США профессор сделал прогноз
Смертность в России в июне выросла на 18,6% в годовом выражении
NYT узнала о судьбе перевозившего аммиачную селитру в Бейрут судна
Талибы опровергли сообщения о сговоре с Россией против США
На выборах в Белоруссии за четыре дня проголосовали 32% избирателей
СК возбудил дело после публикации фото Гитлера в «Бессмертном полку»
Число погибших при жесткой посадке самолета в Индии увеличилось до 20
«Зенит» победил «Локомотив» и выиграл Суперкубок России
Как «Ювентус» победил «Лион», но вылетел из Лиги чемпионов
Задержание 33 россиян в Минске может быть спровоцировано третьей страной с целью осложнения отношений России и Белоруссии, заявил российский посол Дмитрий Мезенцев.В источнике
Подробнее о событии