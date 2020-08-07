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Известия
Известия

Посол РФ назвал задержание россиян в Минске провокацией третьей страны

Задержание 33 россиян в Минске может быть спровоцировано третьей страной с целью осложнения отношений России и Белоруссии, заявил российский посол Дмитрий Мезенцев.В источнике
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РИА Новости

Посол назвал задержание россиян под Минском провокацией третьей страны

РИА Новости17:25
Комсомольская правда

Последние новости на утро 8 августа 2020: Посол России в Белоруссии назвал задержание россиян в Минске «заказной аферой»

Комсомольская правда00:02
ТАСС

Посол РФ заявил, что задержание россиян в Белоруссии было организовано из-за рубежа

ТАСС18:06
Эхо Москвы

«Заказной аферой третьей стороны» назвали в российском посольстве в Минске задержание 33 россиян в Белоруссии

Эхо Москвы03:02
RT на русском

Посол: ситуация с россиянами в Белоруссии может быть спровоцирована третьей страной

RT на русском17:21
РБК

Посол допустил провокацию «третьей страны» для задержания «боевиков ЧВК»

РБК17:08
Известия

Посол РФ назвал задержание россиян в Минске провокацией третьей страны

Известиявчера в 16:44

На Украине рассказали, почему у Киева мало шансов вернуть Донбасс

Журналист украинского издания "Апостроф" в своей статье пришел к выводу, что пока Киев не может закончить гражданский конфликт на юго-востоке Украины, у жителей Донбасса создается образ врага в лице Киева.
Газета.Ru23:17
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Названы противопоказания к вакцине против коронавируса

Москва, 7 августа 2020, 21:59 — REGNUM Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. ГамалеиАнатолий Альтштейн назвал ситуации при которых человеку стоит отказаться от прививки против коронавируса.
REGNUMвчера в 14:59
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