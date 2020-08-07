Посол РФ назвал задержание россиян в Минске провокацией третьей страны
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Задержание 33 россиян в Минске может быть спровоцировано третьей страной с целью осложнения отношений России и Белоруссии, заявил российский посол Дмитрий Мезенцев.В источнике
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