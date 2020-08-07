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Известия
Известия

Посол РФ назвал задержание россиян в Минске провокацией третьей страны

Задержание 33 россиян в Минске может быть спровоцировано третьей страной с целью осложнения отношений России и Белоруссии, заявил российский посол Дмитрий Мезенцев.В источнике
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RT на русском

Посол РФ рассказал о причинах инцидента с задержанием россиян в Белоруссии

RT на русском05:06
Известия

Посол РФ назвал задержание россиян в Минске провокацией третьей страны

Известиявчера в 16:44
Комсомольская правда

Последние новости на утро 8 августа 2020: Посол России в Белоруссии назвал задержание россиян в Минске «заказной аферой»

Комсомольская правда00:02
ТАСС

Посол России назвал задержание россиян в Белоруссии провокацией третьей страны

ТАСС18:06
РБК

Посол допустил провокацию «третьей страны» для задержания «боевиков ЧВК»

РБК17:49
РИА Новости

Посол назвал задержание россиян под Минском провокацией третьей страны

РИА Новости17:25
Эхо Москвы

Российский посол в Минске назвал ситуацию с задержанием 33 соотечественников Белоруссии заказной аферой третьей страны

Эхо Москвы05:30

Киану Ривз снимется в четвертой и пятой частях «Джона Уика»

Как передает THR, генеральный директор студии Lionsgate Джон Фелтхаймер заявил, что у серии про неубиваемого киллера-мстителя Джона Уика действительно появится не только анонсированная четвертая часть, но и пятая.
Российская газетавчера в 03:41
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Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»

На YouTube-канале HBO Max опубликован в высшей степени впечатляющий официальный трейлер научно-фантастического шоу "Воспитанные волками" (Raised by Wolves) - первого сериала "отца" "Чужих" Ридли Скотта, над которым он поработал как режиссер.
Российская газета6 августа в 03:51
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Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ruвчера в 04:32
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В Екатеринбурге горожане вышли на акцию в поддержку жителей Хабаровска

В Екатеринбурге на Октябрьской площади напротив Драматического театра горожане собрались поддержать жителей Хабаровского края, которые с 11 июля протестуют из-за ареста бывшего губернатора Сергея Фургала.
Екатеринбург Онлайн04:42
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