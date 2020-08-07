Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

Посол РФ назвал задержание россиян в Минске провокацией третьей страны

Задержание 33 россиян в Минске может быть спровоцировано третьей страной с целью осложнения отношений России и Белоруссии, заявил российский посол Дмитрий Мезенцев.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Посол РФ заявил, что задержание россиян в Белоруссии было организовано из-за рубежа

ТАСС18:06
РБК

Посол допустил провокацию «третьей страны» для задержания «боевиков ЧВК»

РБК17:08
РИА Новости

Посол назвал задержание россиян под Минском провокацией третьей страны

РИА Новости17:25
RT на русском

Посол: ситуация с россиянами в Белоруссии может быть спровоцирована третьей страной

RT на русском17:21
URA.Ru

РФ нашла иностранный след в задержании россиян Минске. «Из третьей страны готовилась провокация»

URA.Ru17:12
Комсомольская правда

Посол России в Белоруссии убежден, что задержание россиян – это «заказная афера»

Комсомольская правда17:33
Известия

Посол РФ назвал задержание россиян в Минске провокацией третьей страны

Известиявчера в 16:44

СК возбудил уголовное дело по смерти девочки в монастыре на Урале

По факту смерти девочки в Среднеуральском женском монастыре следователями возбуждено уголовное дело, об этом сообщил врач-онколог Виктор Щипицын в обращении на странице в «ВКонтакте» Всеволода Могучева.
Национальная служба новостейвчера в 03:32
504

В Ингушетии ликвидировали двух боевиков и одного задержали

«Преступники открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, и в ходе короткой перестрелки двое бандитов были нейтрализованы, один задержан»,— сообщили в НАК (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъвчера в 00:14
139