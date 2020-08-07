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Известия

Посол РФ назвал задержание россиян в Минске провокацией третьей страны

Задержание 33 россиян в Минске может быть спровоцировано третьей страной с целью осложнения отношений России и Белоруссии, заявил российский посол Дмитрий Мезенцев.В источнике
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Комсомольская правда

Последние новости на утро 8 августа 2020: Посол России в Белоруссии назвал задержание россиян в Минске «заказной аферой»

Комсомольская правда00:02
ТАСС

Посол РФ заявил, что задержание россиян в Белоруссии было организовано из-за рубежа

ТАСС18:06
РБК

Посол допустил провокацию «третьей страны» для задержания «боевиков ЧВК»

РБК17:08
RT на русском

Посол: ситуация с россиянами в Белоруссии может быть спровоцирована третьей страной

RT на русском17:21
URA.Ru

РФ нашла иностранный след в задержании россиян Минске. «Из третьей страны готовилась провокация»

URA.Ru17:12
РИА Новости

Посол назвал задержание россиян под Минском «масштабной аферой»

РИА Новости17:25
Известия

Посол РФ назвал задержание россиян в Минске провокацией третьей страны

Известиявчера в 16:44

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ruвчера в 04:32
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Новый козырь PlayStation 5 будет шокирующим. Слухи говорят, что Sony заполучила временную эксклюзивность для неожиданных топовых игр

Бывший руководитель GameInformer Имран Хан (Imran Khan) заявил, что Sony якобы сделает временными эксклюзивами несколько очень популярных и важных мультиплатформенных проектов.
iXBT.comвчера в 09:48
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Минфин РФ предложил сократить финансирование Крыма и Севастополя

Уже в следующем году предполагается сократить государственную программу до 76,1 миллиарда - на 8,5 миллиарда рублей, а в 2022 году и вовсе «отрезать» 82,3 миллиарда, сократив расходы на 9,1 миллиарда рублей.
КП - Крым6 августа в 11:26
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Украина поблагодарила сенаторов США за угрозы «Северному потоку — 2»

Главная нефтегазовая украинская компания "Нафтогаз" поблагодарила американских сенаторов, направивших письмо с угрозами в адрес оператора порта, сообщается на официальной странице в Facebook.
Экономика сегодня22:24
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Вспышка коронавируса произошла в кузбасском доме престарелых

Коронавирусную инфекцию обнаружили у жителей и персонала дома-интерната для инвалидов и престарелых в Междуреченске Кемеровской области, сообщили агентству "Интерфакс" в региональном управлении Роспотребнадзора.
Интерфакс00:22

Дитрих допустил повышение лимита скорости на дорогах России

Министр транспорта России Евгений Дитрих допустил возможное повышение ограничения скорости на бесплатных трассах до 150 км/ч, но только на тех, которые относятся к высокой технической категории.
Газета.Ruвчера в 11:32
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