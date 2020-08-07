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Известия
Известия

Посол РФ назвал задержание россиян в Минске провокацией третьей страны

Задержание 33 россиян в Минске может быть спровоцировано третьей страной с целью осложнения отношений России и Белоруссии, заявил российский посол Дмитрий Мезенцев.В источнике
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ТАСС

Посол РФ заявил, что задержание россиян в Белоруссии было организовано из-за рубежа

ТАСС18:06
Известия

Посол РФ назвал задержание россиян в Минске провокацией третьей страны

Известиявчера в 16:44
РИА Новости

Посол назвал задержание россиян под Минском провокацией третьей страны

РИА Новости17:25
RT на русском

Посол: ситуация с россиянами в Белоруссии может быть спровоцирована третьей страной

RT на русском17:21
URA.Ru

Россия нашла иностранный след в задержании россиян Минске. «Из третьей страны готовилась провокация»

URA.Ru17:12
РБК

Посол допустил провокацию «третьей страны» для задержания «боевиков ЧВК»

РБК17:08
Комсомольская правда

Посол России в Белоруссии убежден, что задержание россиян – это «заказная афера»

Комсомольская правда17:33

Мещеряков подтвердил, что «Локомотив» рассматривал подписание Кокорина

Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал заявление генерального директора клуба Василия Кикнадзе о том, почему клуб решил отказаться от идеи подписать Александра Кокорина.
Мещеряков подтвердил, что «Локомотив» рассматривал подписание Кокорина
RT на русскомвчера в 10:31

Россия и Китай начали отказываться от доллара

Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.
Lenta.ruвчера в 13:23
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Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы

Брюссель, 7 августа 2020, 20:41 — REGNUM Россия не вошла в очередную обновлённую редакцию списка стран, для граждан которых готов открыть границы Европейский союз, следует из распространённого 7 августа заявления Совета ЕС.
REGNUMвчера в 13:41
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В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ruвчера в 05:14
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