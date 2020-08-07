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Известия

Посол РФ назвал задержание россиян в Минске провокацией третьей страны

Задержание 33 россиян в Минске может быть спровоцировано третьей страной с целью осложнения отношений России и Белоруссии, заявил российский посол Дмитрий Мезенцев.В источнике
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Газета.Ru

Посол считает задержание россиян в Белоруссии провокацией третьей страны

Газета.Ru06:47
RT на русском

Посол РФ рассказал о причинах инцидента с задержанием россиян в Белоруссии

RT на русском05:06
РИА Новости

Посол назвал задержание россиян под Минском провокацией третьей страны

РИА Новости17:25
Комсомольская правда

Последние новости на утро 8 августа 2020: Посол России в Белоруссии назвал задержание россиян в Минске «заказной аферой»

Комсомольская правда00:02
ТАСС

Посол России назвал задержание россиян в Белоруссии провокацией третьей страны

ТАСС18:06
РБК

Посол допустил провокацию «третьей страны» для задержания «боевиков ЧВК»

РБК17:49
Эхо Москвы

Российский посол в Минске назвал ситуацию с задержанием 33 соотечественников Белоруссии заказной аферой третьей страны

Эхо Москвы05:30

158 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Красное знамя (Руза)вчера в 07:00
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Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБК02:36
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Членов «Открытой России» задержали по пути в Белоруссию

Исполнительный директор незарегистрированной общественной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров и члены петербургского отделения Даниил Потапов и Александр Федосеев были задержаны на подъезде к границе с Белоруссией.
Коммерсантъ05:55
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Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
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