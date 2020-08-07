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Известия
Известия

Посол РФ назвал задержание россиян в Минске провокацией третьей страны

Задержание 33 россиян в Минске может быть спровоцировано третьей страной с целью осложнения отношений России и Белоруссии, заявил российский посол Дмитрий Мезенцев.В источнике
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РБК

Посол допустил провокацию «третьей страны» для задержания «боевиков ЧВК»

РБК17:08
Комсомольская правда

Посол России в Белоруссии убежден, что задержание россиян – это «заказная афера»

Комсомольская правда17:33
РИА Новости

Посол назвал задержание россиян в Белоруссии провокацией третьей страны

РИА Новости17:25
RT на русском

Посол: ситуация с россиянами в Белоруссии может быть спровоцирована третьей страной

RT на русском17:21
URA.Ru

Россия нашла иностранный след в задержании россиян Минске. «Из третьей страны готовилась провокация»

URA.Ru17:12
Коммерсантъ

Посол РФ заявил о провокации третьей страны для задержания россиян в Белоруссии

Коммерсантъ17:59
Известия

Посол РФ назвал задержание россиян в Минске провокацией третьей страны

Известиявчера в 16:44

Пригожин объяснил отказ российских артистов выступать в Белоруссии

Продюсер Иосиф Пригожин предположил, что российские артисты отказались выступать на концертах в Белоруссии накануне президентских выборов, поскольку не хотят участвовать в «предвыборной кампании ни одного из кандидатов».
Lenta.ru19:07
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Рогозин поручил разработать аналог корабля «Буран» на замену «Союзу»

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил разработать варианты крылатого пилотируемого космического челнока аналогичного «Бурану» на замену кораблям «Союз МС».
Общественная служба новостейвчера в 01:43
48

Продажи новых легковых авто и LCV в России в июле выросли на 7%

Первые позиции по продажам из всех производителей на местном рынке занимает российский автопром АвтоВаз с легендарными автомобилями Lada, чьи продажи увеличились на 6%. Корейский авто гигант Kia занимает вторую строчку лидерства в 18 тысяч единиц проданных автомобилей.
Evo-rus.comвчера в 01:43
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