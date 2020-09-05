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iReactor
iReactor

Посол РФ обвинил США в дестабилизации системы ядерного сдерживания

Решение США поставить на вооружение ядерные заряды малой мощности дестабилизировало мировую систему ядерного сдерживания. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Российский дипломат прокомментировал заявление заместителя помощника главы Пентагона Роберта Суфера.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Антонов ответил на обвинение Пентагона в развязывании гонки вооружений

Мировую систему ядерного сдерживания дестабилизируют не действия Москвы, а решение США вооружиться ядерными зарядами малой мощности, заявил РИА Новости посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
РИА Новости21:38
Подробнее о событии
РБК

Посол России в США назвал причину дисбаланса системы ядерного сдерживания

РБК22:41
URA.Ru

Посол России ответил на обвинения в гонке вооружений

URA.Ru00:14
Российская газета

Посол РФ в США ответил на обвинения Пентагона в развязывании гонки вооружений

Российская газета23:10
RT на русском

Антонов назвал фактор дестабилизации ядерного сдерживания в мире

RT на русском04:47
РИА Новости

Антонов ответил на обвинение Пентагона в развязывании гонки вооружений

РИА Новости21:38
Известия

Посол РФ в США назвал причину проблемы в системе ядерного сдерживания

Известия21:36
РЕН ТВ

Посол Антонов оценил размещение США ядерного оружия малой мощности

РЕН ТВ21:26

Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии

Максим Митенков, который отбыл срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал, с чем актер Михаил Ефремов может столкнуться в колонии в случае, если его признают виновным в смерти водителя Сергея Захарова.
Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии
Газета.Ru03:23
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Собянин заявил, что в России нет второй волны коронавируса

"Пандемия имеет очень серьезную специфику, потому что она очень локализована: сегодня говорят о второй волне пандемии, но на самом деле, это не вторая волна, это прохождение первой волны разными регионами", - сказал Собянин в интервью для фильма Сергея Брилева "Непременный Госсовет" на телеканале "Россия-24".
ТАСС05:01
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Путин оценил работу столичных служб в период пандемии

Все московские службы в период пандемии коронавируса действовали грамотно, слаженно и эффективно, сделать это в многомиллионном мегаполисе было непросто, столицам других стран в таких условиях приходилось сложно, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости06:16
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В Минске задержали студентов, организовавших акцию протеста

Акция протеста студентов минских вузов в столице Белоруссии началась с задержаний, сообщает "Интерфакс" 5 сентября со ссылкой на местные СМИ Как уточняется, к полудню студенты минских вузов стали стекаться к кинотеатру "Октябрь" на проспекте Независимости, они расположились небольшими группами, по несколько десятков человек, некоторые из них держали бело-красно-белые флаги.
Украина.ру06:24

В ФРГ оценили последствия в случае отказа от «Северного потока — 2»

В случае приостановки строительства «Северного потока — 2» отдельные европейские компании могут потерять миллиарды евро, считает глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.
RT на русском02:27
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В Госдуме призвали проверить подлинность записи об Алексее Навальном

На этой неделе Александр Лукашенко назвал сфальсифицированной историю Алексея Навального, заявив, что белорусские спецслужбы перехватили телефонный разговор представителей Германии и Польши.
Говорит Москва04:50
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Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru05:23
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Минэнерго ожидает восстановления докризисного уровня добычи нефти

Как ранее сообщил глава Минэнерго России Александр Новак, в ведомстве ожидают, что «по результатам года будут более низкие показатели по объёмам добычи нефти, газа, выработки электроэнергии, производства угля».
RT на русском03:24
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Кабмин ФРГ опроверг слова Лукашенко о фальсификации данных о Навальном

Утверждения президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации информации об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, не соответствуют истине, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Интерфаксвчера в 06:36
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