Посол РФ обвинил США в дестабилизации системы ядерного сдерживания
Решение США поставить на вооружение ядерные заряды малой мощности дестабилизировало мировую систему ядерного сдерживания. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Российский дипломат прокомментировал заявление заместителя помощника главы Пентагона Роберта Суфера.В источнике
С чего всё началось
Антонов ответил на обвинение Пентагона в развязывании гонки вооружений
Мировую систему ядерного сдерживания дестабилизируют не действия Москвы, а решение США вооружиться ядерными зарядами малой мощности, заявил РИА Новости посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
РИА Новости21:38
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