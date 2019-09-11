АНКАРА, 11 сен — РИА Новости, Федор Смирнов. Около 90 россиян скончались в Турции с начала нынешнего туристического сезона, что связано с ростом турпотока из России, заявил РИА Новости российский посол в Анкаре Алексей Ерхов.

с чего всё началось

Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал, почему с начала нынешнего туристического сезона увеличилось число смертей среди россиян, которые отдыхал в Турции. Об этом сообщает РИА "Новости". Как стало известно, в данный период в Турции скончалось 88 россиян.

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