Путешествия

Газета.RuГазета.RuПосол РФ объяснил рост числа погибших россиян в Турции

Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал, почему с начала нынешнего туристического сезона увеличилось число смертей среди россиян, которые отдыхал в Турции. Об этом сообщает РИА "Новости". Как стало известно, в данный период в Турции скончалось 88 россиян.
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Посол РФ рассказал, почему россияне стали чаще погибать на отдыхе в Турции

АНКАРА, 11 сен — РИА Новости, Федор Смирнов. Около 90 россиян скончались в Турции с начала нынешнего туристического сезона, что связано с ростом турпотока из России, заявил РИА Новости российский посол в Анкаре Алексей Ерхов.
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