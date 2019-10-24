Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).

Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Гаджеты В России представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro В России официально представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro. Устройства придут на смену прежним аппаратам – Realme 3 и Realme 3 Pro.

Космос Найдена одна из первых галактик Вселенной Излучение, которое увидели ученые, скорее всего, вызвано свечением частиц пыли, нагретых звездами в глубине молодой галактики — одной из первых, появившихся в ранней Вселенной.

Общество Елену Малышеву госпитализировали Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.

Армия и оружие Курды обвинили Турцию в применении фосфорных бомб на севере Сирии «Совет демократической Сирии» является политической ветвью «Сирийских демократических сил», против которых Турция вела военную операцию «Источник мира» на севере Сирии.

Финансы Сбербанк спрогнозировал два резких снижения ключевой ставки Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 б.п. — до 6,5% годовых, а на следующем заседании, в декабре, может снизить еще на 50 б.п. — до 6%, спрогнозировали главный экономист Сбербанка Антон Струченевский и стратег по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко.

Общество В «Росатоме» опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").

Политика Сноуден заявил, что «попал в ловушку» в России Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден признался, что пребывание в России не облегчает его жизнь и что ему сложно быть в оппозиции властям сразу двух стран.

Армия и оружие США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.

Экономика Россия поднялась на три позиции в рейтинге Doing Business Россия заняла 28 место в рейтинге Всемирного банка Doing Business, поднявшись по сравнению с 2018 годом на три позиции.

Экономика Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.

Происшествия Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.

Кино Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах» Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.

Армия и оружие Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало альянсу приобрести вместо зимней формы учебники по истории.

Политика Республиканцы сорвали допрос сотрудника Пентагона в рамках импичмента Группа конгрессменов-республиканцев сорвала процесс дачи показаний советника заместителя министра обороны США Лауры Купер в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.

Футбол Эрлинг Холанн установил несколько рекордов в Лиге чемпионов В матче «Ред Булл Зальцбург» — «Наполи» в составе хозяев дублем отметился 19-летний Эрлинг Холанн, теперь на его счету в текущем розыгрыше Лиги чемпионов 6 мячей в 3 матчах.

Политика В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки» Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».

Шоу-бизнес Екатерина Варнава снялась обнаженной 34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.

Музыка Розенбаум перепел песню Бузовой Александру выпали песни: «Алкоголичка» Александра Реввы, «Пчеловод» Rosa и «Водица» Ольги Бузовой.

Шоу-бизнес Младшая дочь Алсу приняла участие в модном показе Дочь модельера Валентина Юдашкина представила новую коллекцию детской одежды Yudashkin Kids.

Общество Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2» Судно-трубоукладчик Solitaire компании Allseas проложило 2-ю нитку газопровода «Северный поток-2» до экономической зоны Дании в Балтийском море, поставило заглушку и ушло в эстонский порт Мууга.

Политика Путин наградил главу следственной группы по «московскому делу» Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Рустама Габдулина, который возглавляюет следственную группу по «московскому делу».