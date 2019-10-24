Политика
Российская газетаПосол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами
Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).
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Антонов: Конгресс США начинает осознавать угрозу, которую представляет «Азов»
Московский Комсомолец21:39
Антонов прокомментировал требования признать украинский «Азов» террористическим в США
Экономика сегодня21:12
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Общество
В новый актив молодежного парламента Якутии утверждены 60 человек
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Экономика
Россия поднялась на три позиции в рейтинге Doing Business
Россия заняла 28 место в рейтинге Всемирного банка Doing Business, поднявшись по сравнению с 2018 годом на три позиции.
Известия 22:00
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
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Украинский хор записал видеообращение к россиянам
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Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке
Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
RT на русском 12:05
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Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»
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Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало альянсу приобрести вместо зимней формы учебники по истории.
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Футбол
Эрлинг Холанн установил несколько рекордов в Лиге чемпионов
В матче «Ред Булл Зальцбург» — «Наполи» в составе хозяев дублем отметился 19-летний Эрлинг Холанн, теперь на его счету в текущем розыгрыше Лиги чемпионов 6 мячей в 3 матчах.
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В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»
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Путин наградил главу следственной группы по «московскому делу»
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Рустама Габдулина, который возглавляюет следственную группу по «московскому делу».
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Больше чем за два месяца до своей инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский пытался найти способ избежать трудности из-за возможной просьбы лидера США Дональда Трампа возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru 19:53