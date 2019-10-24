Политика

Российская газетаРоссийская газетаПосол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами

Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).
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с чего всё началось

Антонов оценил планы конгресса США признать «Азов» террористами

Разгул праворадикального экстремизма распространился далеко за пределы собственно Украины. Конгресс, по всей видимости, вслед за спецслужбами США, начинает осознавать угрозу, которую представляют "Азов" и контактировавшие с ним американцы.
РИА Новостивчера в 15:00

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Посол РФ в США о планах конгресса признать бойцов «Азова» террористами

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Посол в США оценил желание конгрессменов признать «Азов» террористическим

РБКвчера в 22:26

Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами

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Посол РФ считает, что в США начали осознавать угрозу от «Азова»

Коммерсантъвчера в 23:57

Посол РФ: Конгресс США начинает осознавать угрозу, которую представляет «Азов»

ТАССвчера в 20:40

Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами

Российская газетавчера в 20:40

Антонов оценил планы конгресса США признать «Азов» террористами

РИА Новостивчера в 15:00
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Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером

Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.
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В Renault задумались подать апелляцию на дисквалификацию

После протеста со стороны Racing Point FIA решила аннулировать результаты гонщиков команды Renault на Гран При Японии.
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СМИ подозревают, что Заворотнюк сделала неудачную пластику

Некоторые источники утверждают, что Заворотнюк сделала неудачную пластику и будет скрываться до тех пор, пока ее внешность не станету узнаваемой.
Вести Подмосковья 02:04
Экономика

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.
РИА Новости вчера в 06:16
Происшествия

В Англии нашли грузовик с 39 трупами

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Общество

В Испании эксгумировали останки Франсиско Франко

Специалисты эксгумировали в четверг останки испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975), которые были захоронены в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида.
ТАСС 06:45
Общество

В «Росатоме» опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов

Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").
РИА Новости вчера в 14:48
Происшествия

Правозащитнику Маякову предъявили обвинение

Зампредседателя "Комитета за гражданские права" Маякову предъявили обвинение в покушение на мошенничество на 2,5 млн рублей.
РЕН ТВ 04:15
Общество

ФСИН подтвердила побег фигуранта «Нового величия» Гаврилова

Сотрудники ФСИН получили сигнал о нарушении целостности электронного браслета фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, который находился под домашним арестом.
RT на русском 06:01
Единоборства

Макгрегор заявил о желании подраться с Хабибом в Москве

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор заявил о желании подраться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.
Газета.Ru 06:00
Общество

Врач рассказала о вреде употребления кофе по утрам

Газета.Ru 02:09
Общество

«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском

Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
REGNUM вчера в 18:44
Здоровье

В Челябинскую область привезли колбасу с африканской чумой свиней

Эхо Москвы в Челябинске вчера в 02:35
Футбол

Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА

Россия опустилась на седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), пропустив Португалию на шестую строчку.
ТАСС Спорт вчера в 16:58
Происшествия

Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии

Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
РИА Новости 07:07
Культура

Пресс-секретарь Навального подает в суд на Маргариту Симоньян

Russian Deadline 05:53
Политика

В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина

В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Экономика

Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
ТАСС вчера в 12:10
Общество

Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии

В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.
Российская газета 06:15
Спорт

Паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию

В 2008 году спортсменка подписала документы, которые позволили медикам закончить ее жизнь.
Snob.ru вчера в 15:30
Армия и оружие

Кремль назвал целью России вывод иностранных войск из Сирии

Только российские войска находятся в Сирии легитимно, так как были приглашены Дамаском. Это не относится к американцам, подчеркнул Песков.
Московский Комсомолец 05:41
Общество

Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов

В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 03:07
Наука

Ожирение у детей связано со структурными различиями головного мозга

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Футбол

Форвард «Хоффенхайма» может перейти в «Спартак»

Нападающий Хоффенхайма Исхак Бельфодиль привлек внимание московского Спартака.
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Происшествия

Дело возбуждено после нападения с ножом на школьниц под Курском

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения неизвестного с ножом на двух школьниц в Курской области, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя управления СК по региону.
RT на русском 05:57
Авто

За сентябрь автопроизводство в Петербурге упало на 15 процентов

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Авто

Представлен патрульный автомобиль на базе Renault Logan Stepway

Компания Renault Россия продемонстрировала XXIII Международной выставке Interpolite патрульный автомобиль Renault Logan Stepway.
Letnews.ru вчера в 08:31
Экономика

«Газпром нефть» и тюменские власти создают нефтепромышленный кластер

Все проекты будут реализованы в сотрудничестве с межрегиональным научно-образовательным центром (создают «Газпром нефть», правительство и Тюменский государственный университет).
РБК Тюмень 04:22
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На Украине начали признавать выданные в ДНР и ЛНР документы

На Украине начали признавать ряд документов, выданных на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 06:58
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ФСБ дала разрешение виртуальному оператору продавать eSim

Виртуальный мобильный оператор Easy4 получил разрешение ФСБ на выпуск и продажу eSim.
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