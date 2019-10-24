Политика

Газета.RuГазета.RuПосол России в США оценил опасения конгресса об угрозе «Азова»

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в американском конгрессе начинают осознавать угрозу батальона "Азов". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами

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