Политика
Газета.RuПосол России в США оценил опасения конгресса об угрозе «Азова»
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в американском конгрессе начинают осознавать угрозу батальона "Азов". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Антонов: Конгресс США начинает осознавать угрозу, которую представляет «Азов»
Московский Комсомолецвчера в 21:39
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Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса.
Газета.Ru 00:04
Энергетика
Цена Brent установила новый максимум октября
Цифры из отчета по изменению запасов нефти и нефтепродуктов свидетельствуют и силе американской экономики, считает эксперт Tortoise Capital Advisors Котировки североморского сорта Brent в среду, 23 октября, уверенно преодолели психологический уровень $60 за баррель, сформировав суточный максимум 60.98 за баррель.
Profinance.ru вчера в 13:52
Армия и оружие
Министры обороны НАТО обсудят операцию Турции в Сирии
Министры обороны стран НАТО проведут в Брюсселе в четверг и пятницу переговоры, ключевыми темами которых станут ситуация на северо-востоке Сирии, а также защита телекоммуникаций в мирное и военное время, дальнейшее повышение расходов на оборону и готовность сил.
РИА Новости вчера в 23:57
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава опубликовала откровенные фото
На снимках Варнава позирует сидя боком к камере и прикрывает отдельные части тела руками и бедрами.
Волга-Медиа 00:45
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Политика
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".
РИА Новости вчера в 20:03
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК вчера в 06:34
Футбол
Чемпионат мира по пляжному футболу в 2021 году пройдет в России
ФИФА сообщила о месте проведения спортивного мироприятия. Чемпионат мира по пляжному футболу в 2021 году пройдет в России.
Пятый канал 00:36
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 вчера в 01:47
Футбол
Игрок ЦСКА Сантос ответил на вопрос о попадании в сборную Бразилии
Бразильский футболист московского ЦСКА Лукас Сантос ответил на вопрос, возможно ли попасть в национальную команду, играя в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 22:15
Происшествия
В деле о найденном в Британии грузовике с 39 трупами появился Крым
Lenta.ru вчера в 08:24
Политика
Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф»
Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
REGNUM вчера в 11:04
Происшествия
Бастрыкин поручил разобраться с убийством двух девушек в Екатеринбурге
Известия вчера в 17:27
Происшествия
Криминальный авторитет Таро экстрадирован из России в Испанию
REGNUM вчера в 15:29
Происшествия
Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге
Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.
РИА Новости вчера в 08:19
Общество
Продажу пива на российских стадионах одобрили
Правительство России с незначительными замечаниями одобрило законопроект о возвращении продаж пива на стадионы во время футбольных матчей.
Lenta.ru вчера в 13:07
Политика
Дональд Трамп поручил снять санкции с Турции
Как сообщает телеканал RT, американский президент Дональд Трамп заявил, что США снимут санкции против Турции, соответствующее распоряжение он уже отдал министру финансов Стивену Мнучину.
Военное дело вчера в 12:56
Интернет
В WhatsApp появилась новая важная функция
В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.
Astera 22 октября в 11:32
Армия и оружие
Взгляд «Таймс» на глобальную экспансию Путина: сфера влияния России (The Times, Великобритания) (The Times)
Прошло всего пять лет с тех пор, как президент Обама едко, но точно назвал Россию региональной державой.
ИноСМИ вчера в 13:25
Здоровье
Росздравнадзор проверит увольнения травматологов в Челябинске
Росздравнадзор решил проверить факты увольнения травматологов в Челябинске, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
АиФ Челябинск 21 октября в 11:10
Происшествия
В Якутии спасатели эвакуировали людей с застрявших на реке судов
REGNUM вчера в 22:36
Кино
В Сети появился трейлер финального эпизода саги «Звездные войны»
Фильм стал девятой частью легендарной саги «Звездные войны».
Дни24 22 октября в 02:31
Здоровье
Губернатор Алтайского края потребовал проверить Ключевскую ЦРБ
В социальных сетях врачи Центральной районной больницы Ключевского района обратились губернатору Алтайского края Виктору Томенко.
Московский Комсомолец вчера в 04:39
Кино
Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров
Вести.Ru вчера в 23:33
Общество
СМИ сообщили о новой утечке данных клиентов Сбербанка
На черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 18:27
Футбол
«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов
Газета.Ru вчера в 15:00
Происшествия
Три человека погибли в результате пожара на кладбище во Владивостоке
RT на русском вчера в 17:58
Гаджеты
Пять экспериментальных приложений от Google помогут бороться с зависимостью от смартфонов
Виртуальный рычаг включает таймер, пока он будет в действии, никто из компании не сможет трогать смартфон.
ГЛАС.RU вчера в 13:20
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не увидеть на полках магазинов РФ
Goroday.ru 22 октября в 13:06