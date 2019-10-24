Политика

ИзвестияИзвестияПосол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами

Инициатива конгрессменов США, попросивших главу Госдепартамента Майка Помпео разъяснить, почему батальон «Азов» не включен в список «иностранных террористических организаций», может свидетельствовать о том, что в Конгрессе начинают осознавать угрозу от этого незаконного вооруженного формирования.
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с чего всё началось

Антонов оценил планы конгресса США признать «Азов» террористами

Разгул праворадикального экстремизма распространился далеко за пределы собственно Украины. Конгресс, по всей видимости, вслед за спецслужбами США, начинает осознавать угрозу, которую представляют "Азов" и контактировавшие с ним американцы.
РИА Новостивчера в 15:00

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Посол РФ считает, что в США начали осознавать угрозу от «Азова»

Коммерсантъвчера в 23:57

Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами

Известия00:42

Антонов: Конгресс США начинает осознавать угрозу, которую представляет «Азов»

Московский Комсомолецвчера в 21:39

Посол в США оценил желание конгрессменов признать «Азов» террористическим

РБКвчера в 22:26

Посол России оценил призыв конгрессменов признать «Азов» террористами

RT на русскомвчера в 20:57

Посол РФ: Конгресс США начинает осознавать угрозу, которую представляет «Азов»

ТАССвчера в 20:40

Антонов оценил планы конгресса США признать «Азов» террористами

РИА Новостивчера в 15:00
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Общество

Эко невидаль: СК проверит, куда ушли деньги на очистку Байкала

Как говорится в запросе главы комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова на имя главы СК Александра Бастрыкина (документ есть в распоряжении «Известий»), государству мог быть причинен особо крупный ущерб из-за неэффективного освоения 5,9 млрд рублей.
Известия вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Бузова предстала в образе черного лебедя на премии «Прорыв года»

Ольга Бузова на премии «Прорыв года» от журнала Оксаны Федоровой Moda Tropical получила звание «Певица года».
Телепрограмма вчера в 10:31
Экономика

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 22 октября в 13:42
Происшествия

В Кемеровской области медведь задрал охотника

В Топкинском районе Кемеровской области обнаружено тело 62-летнего местного жителя, на которого напал медведь, сообщают «Вести Кузбасс».
REGNUM вчера в 22:43
Политика

AP: Зеленский пытался избежать давления Трампа еще до инаугурации

Больше чем за два месяца до своей инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский пытался найти способ избежать трудности из-за возможной просьбы лидера США Дональда Трампа возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru вчера в 19:53
Происшествия

В Британии нашли грузовик с 39 трупами

МонаВиста вчера в 10:39
Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Политика

Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

Эдвард Сноуден дал интервью американскому телеведущему Джо Рогану, в котором признался, что оказался в ловушке, когда попал в Россию.
Газета.Ru 02:35
Гаджеты

Новый iPhone SE 2 запустят в производство в январе 2020 года

Вести Подмосковья вчера в 06:52
Общество

«Коммерсантъ» узнал о новой утечке данных клиентов Сбербанка

В начале октября в Сбербанке заявили о выявлении очередного факта утечки данных кредитных карт клиентов.
RT на русском 02:27
Общество

Власти поддержали продажу пива на стадионах

Напомним, законопроект депутатов Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева и Дмитрия Свищева, предложивших разрешить продажу пива на стадионах во время футбольных матчей, поддержали Минфин, глава Минспорта и новый президент РФС.
Взгляд.ру вчера в 19:34
Происшествия

На борту летевшего в Хабаровск самолета умер младенец

Российская газета вчера в 22:02
Здоровье

Медики назвали продукт, образовывающий камни в почках

Российские врачи выявили причины образования камней в почках.
Вечерняя Москва 22 октября в 06:20
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru вчера в 07:00
Политика

В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram

Ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что Telegram не запрещен для использования в России.
РИА Новости 01:33
Общество

Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн

Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 года подорожала до 2,2 трлн руб. Это более чем в два раза превышает изначальную сумму — 900 млн, которая называлась еще в 2011-м, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресной инвестиционной программе.
РБК вчера в 22:39
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru вчера в 01:39
Экономика

Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%

К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.
Интерфакс вчера в 09:49
Экономика

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС вчера в 22:03
Происшествия

Три человека погибли при пожаре на кладбище во Владивостоке

Три человека стали жертвами пожара в двухэтажном здании на Морском кладбище во Владивостоке.
Известия вчера в 16:30
Политика

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".
РИА Новости вчера в 20:03
Экономика

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости вчера в 10:27
Гаджеты

Названа рекомендуемая цена видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Только вчера появились полные спецификации видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super в исполнении Maxsun, и вот уже издание VideoCardz опубликовало данные о цене новинки.
Игромания.ру 22 октября в 08:53
Политика

Путин: Россия списала странам Африки более $20 млрд

REGNUM вчера в 06:20
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM вчера в 05:53
Спорт

Украинец Жданов вошел в совет ВАДА и пообещал бороться с Россией

Жданов сообщил, что Совет Европы сегодня утвердил его членом совета учредителей ВАДА.
Pravda.Ru вчера в 10:57
Политика

Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине

Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.
Lenta.ru вчера в 17:31
Футбол

Божович и Анюков прибыли на заседание КДК РФС

Газета.Ru вчера в 07:57
Кино

Геральт, Плотва и Йеннифэр — в сеть слили фотокадры из пилотной серии «Ведьмака»

В интернете появились официальные кадры из пилотной серии «Ведьмака» от Netflix.
CyberSport.ru 02:04
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