Политика
ИзвестияПосол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами
Инициатива конгрессменов США, попросивших главу Госдепартамента Майка Помпео разъяснить, почему батальон «Азов» не включен в список «иностранных террористических организаций», может свидетельствовать о том, что в Конгрессе начинают осознавать угрозу от этого незаконного вооруженного формирования.
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с чего всё началось
Разгул праворадикального экстремизма распространился далеко за пределы собственно Украины. Конгресс, по всей видимости, вслед за спецслужбами США, начинает осознавать угрозу, которую представляют "Азов" и контактировавшие с ним американцы.РИА Новостивчера в 15:00
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Антонов: Конгресс США начинает осознавать угрозу, которую представляет «Азов»
Московский Комсомолецвчера в 21:39
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Общество
Эко невидаль: СК проверит, куда ушли деньги на очистку Байкала
Как говорится в запросе главы комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова на имя главы СК Александра Бастрыкина (документ есть в распоряжении «Известий»), государству мог быть причинен особо крупный ущерб из-за неэффективного освоения 5,9 млрд рублей.
Известия вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Бузова предстала в образе черного лебедя на премии «Прорыв года»
Ольга Бузова на премии «Прорыв года» от журнала Оксаны Федоровой Moda Tropical получила звание «Певица года».
Телепрограмма вчера в 10:31
Экономика
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 22 октября в 13:42
Происшествия
В Кемеровской области медведь задрал охотника
В Топкинском районе Кемеровской области обнаружено тело 62-летнего местного жителя, на которого напал медведь, сообщают «Вести Кузбасс».
REGNUM вчера в 22:43
Политика
AP: Зеленский пытался избежать давления Трампа еще до инаугурации
Больше чем за два месяца до своей инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский пытался найти способ избежать трудности из-за возможной просьбы лидера США Дональда Трампа возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru вчера в 19:53
Происшествия
В Британии нашли грузовик с 39 трупами
МонаВиста вчера в 10:39
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
Эдвард Сноуден дал интервью американскому телеведущему Джо Рогану, в котором признался, что оказался в ловушке, когда попал в Россию.
Газета.Ru 02:35
Гаджеты
Новый iPhone SE 2 запустят в производство в январе 2020 года
Вести Подмосковья вчера в 06:52
Общество
«Коммерсантъ» узнал о новой утечке данных клиентов Сбербанка
В начале октября в Сбербанке заявили о выявлении очередного факта утечки данных кредитных карт клиентов.
RT на русском 02:27
Общество
Власти поддержали продажу пива на стадионах
Напомним, законопроект депутатов Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева и Дмитрия Свищева, предложивших разрешить продажу пива на стадионах во время футбольных матчей, поддержали Минфин, глава Минспорта и новый президент РФС.
Взгляд.ру вчера в 19:34
Происшествия
На борту летевшего в Хабаровск самолета умер младенец
Российская газета вчера в 22:02
Здоровье
Медики назвали продукт, образовывающий камни в почках
Российские врачи выявили причины образования камней в почках.
Вечерняя Москва 22 октября в 06:20
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru вчера в 07:00
Политика
В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram
Ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что Telegram не запрещен для использования в России.
РИА Новости 01:33
Общество
Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн
Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 года подорожала до 2,2 трлн руб. Это более чем в два раза превышает изначальную сумму — 900 млн, которая называлась еще в 2011-м, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресной инвестиционной программе.
РБК вчера в 22:39
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru вчера в 01:39
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%
К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.
Интерфакс вчера в 09:49
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС вчера в 22:03
Происшествия
Три человека погибли при пожаре на кладбище во Владивостоке
Три человека стали жертвами пожара в двухэтажном здании на Морском кладбище во Владивостоке.
Известия вчера в 16:30
Политика
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".
РИА Новости вчера в 20:03
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости вчера в 10:27
Гаджеты
Названа рекомендуемая цена видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super
Только вчера появились полные спецификации видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super в исполнении Maxsun, и вот уже издание VideoCardz опубликовало данные о цене новинки.
Игромания.ру 22 октября в 08:53
Политика
Путин: Россия списала странам Африки более $20 млрд
REGNUM вчера в 06:20
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM вчера в 05:53
Спорт
Украинец Жданов вошел в совет ВАДА и пообещал бороться с Россией
Жданов сообщил, что Совет Европы сегодня утвердил его членом совета учредителей ВАДА.
Pravda.Ru вчера в 10:57
Политика
Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине
Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.
Lenta.ru вчера в 17:31
Футбол
Божович и Анюков прибыли на заседание КДК РФС
Газета.Ru вчера в 07:57
Кино
Геральт, Плотва и Йеннифэр — в сеть слили фотокадры из пилотной серии «Ведьмака»
В интернете появились официальные кадры из пилотной серии «Ведьмака» от Netflix.
CyberSport.ru 02:04