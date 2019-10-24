Разгул праворадикального экстремизма распространился далеко за пределы собственно Украины. Конгресс, по всей видимости, вслед за спецслужбами США, начинает осознавать угрозу, которую представляют "Азов" и контактировавшие с ним американцы.

с чего всё началось

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