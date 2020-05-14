Российское посольство в США отправило письмо редактору издания NewYork Times, в котором потребовало опровергнуть информацию из недавней публикации о смертности от коронавируса в РФ.

Посол РФ потребовал от NYT опровержения публикации о COVID-19 в России

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