Политика
КоммерсантъПосол РФ призвал Белоруссию освободить задержанных россиян
Оснований для задержания и заключения под стражу россиян у белорусских властей нет, заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Он в очередной раз напомнил, что Россия настаивает на скорейшем освобождении своих граждан и взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии и адвокатами.
Читать в источнике
Оценить248
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
Фигурное катание
Плющенко не исключил перехода Загитовой в свою академию
ProstoProSport 01:09
Политика
Жириновский призвал Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов
Ранее «ФедералПресс» писал, что глава Белоруссии Александр Лукашенко назвал выборы в стране второстепенным вопросом.
ФедералПресс 08:50
Общество
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Вакцинация против коронавируса для россиян будет бесплатной, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ТАСС 10:24
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
В ПФР озвучили условия выплаты 20 000 рублей на детей в августе 2020 года. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:59
Общество
В Севастополе после реконструкции откроют Матросский бульвар
Парламентская газета 30 июля в 04:09
Политика
Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд
Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru 04:55
Культура
Никита Ефремов не поддержал Сергея Гармаша
Сам же Ефремов не поддерживает позицию своего коллеги, который решил уволиться.
Pravda.Ru 09:45
Политика
Глава Кубани представил список кандидатов в сенаторы
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев представил список кандидатов в сенаторы, один из которых получит полномочия члена СФ в случае его победы на выборах главы региона, сообщили ТАСС в предвыборном штабе Кондратьева.
ТАСС 10:39
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
RT на русском 08:01
Армия и оружие
Washington Examiner: Трамп сделал подарок России и испугал прибалтов
Президент США своим решением по выводу войск из Германии сделал для России подарок и нанес удар по безопасности прибалтийских стран.
ПолитРоссия 04:13
Наука
Транскраниальная стимуляция может избавить от негативных воспоминаний
Итальянским нейрофизиологам удалось провести успешное стирание памяти добровольцам при помощи трансчерепной магнитной стимуляции головного мозга.
Live24 вчера в 08:42
Политика
Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии
Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
Известия 07:51
Экономика
Минэкономразвития не обсуждает введение новых налогов в России
«В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается», — заявили в министерстве.
RT на русском 05:13
Общество
Подозреваемым во взломе Twitter предъявлены обвинения
Власти США предъявили обвинения в скоординированном взломе аккаунтов в "Твиттере", совершенном 15 июля, жителю Великобритании, а также двум американцам, один из которых является несовершеннолетним.
Газета.Ru вчера в 19:33
Экономика
На Тамбовщине может быть построен распределительный центр Wildberries
Администрация Тамбовской области ведет переговоры с онлайн-ритейлером Wildberries о строительстве распределительного центра в ТОСЭР Котовск, сообщил в пятницу глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами областной думы.
РИА Новости вчера в 13:14
Шоу-бизнес
Дочь Сергея Бодрова-младшего вышла замуж
Сергей Бодров-младший погиб во время съемок своего фильма «Связной» в Кармадонском ущелье в 2002 года.
Телепрограмма 08:49
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании «Формулы-1»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию четвертого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Великобритании.
РИА Новости 10:28
Происшествия
Что стало со срочником, атаковавшим машину ФСО у Кремля
Солдат Никита Ерошенко, разбивший прикладом карабина окно автомобиля Федеральной службы охраны, уволен со срочной службы по состоянию здоровья.
Вести.Ru 09:16
Общество
Первый регулярный рейс вылетел из Шереметьево за рубеж
Сколько пассажиров направляется на его борту в Стамбул, не сообщается. При этом известно, что он может перевозить до четырехсот пассажиров.
Evo-rus.com 06:26
Происшествия
Задержан организатор перевозки попавшего в ДТП микроавтобуса в Крыму
Lenta.ru вчера в 15:27
Шоу-бизнес
Младший сын Валерии раскрыл детали предстоящей свадьбы
Младший сын Валерии Арсений Шульгин вскоре женится. Наследнику певицы всего 21 год, но он уверен, что уже нашел свою любовь и готов к браку.
ФАН 05:45
Политика
Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику
Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС 08:59
Экономика
Правительство РФ намерено снизить первый взнос льготной ипотеки до 15%
Москва, 1 августа 2020, 14:41 — REGNUM Решение о снижении первого взноса программы льготной ипотеки, которая позволяет взять кредит на жилье нового строительства под 6,5% годовых, с 20 до 15% собирается принять правительство России.
REGNUM 07:41
Политика
Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии
Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
Газета.Ru 07:52
Футбол
Иммобиле выиграл «Золотую бутсу» по итогам сезона
Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле выиграл борьбу за приз «Золотая бутса» по итогам сезона-2019/20.
Нева Спорт 08:13
Политика
Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвине Набиуллиной продумать новые меры поддержки россиян, лишившихся вкладов в банках.
РБК вчера в 04:06
Происшествия
В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае
Барнаул, 1 августа 2020, 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин смерти семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление.
REGNUM 04:33