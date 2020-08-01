Политика

КоммерсантъКоммерсантъПосол РФ призвал Белоруссию освободить задержанных россиян

Оснований для задержания и заключения под стражу россиян у белорусских властей нет, заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Он в очередной раз напомнил, что Россия настаивает на скорейшем освобождении своих граждан и взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии и адвокатами.
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Москва настаивает на взаимодействии с правоохранителями Белоруссии по делу задержанных россиян

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Раскрыты детали встречи с россиянами, задержанными в Белоруссии

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Посол призвал Белоруссию освободить задержанных россиян

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Посол РФ призвал Белоруссию освободить задержанных россиян

Коммерсантъ09:26

Посол России призвал Белоруссию освободить задержанных россиян

RT на русском08:37

Посольство РФ настаивает на взаимодействии с властями Белоруссии по задержанным россиянам

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Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии

Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
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Российский государственный деятель и дипломат. С 30 апреля 2019 года - чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Белоруссия. Губернатор Иркутской области с 8 июня 2009 по 18 мая 2012 года. Член Совета Федерации и представитель от Администрации Иркутской области. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества с 1 января 2013 по 31 декабря 2015 года. С 1 января 2016 по 30 апреля 2019 года - член Совета Федерации от Сахалинской области.
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