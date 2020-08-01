Политика
КоммерсантъПосол РФ призвал Белоруссию освободить задержанных россиян
Оснований для задержания и заключения под стражу россиян у белорусских властей нет, заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Он в очередной раз напомнил, что Россия настаивает на скорейшем освобождении своих граждан и взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии и адвокатами.
Читать в источнике
Оценить356
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Общество
В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса
В России завершились клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Известия 10:43
Общество
На границе России и Белоруссии собрались многокилометровые пробки
О пробке на границе с Белоруссией сообщают со ссылками на очевидцев и СМИ Смоленской области (1, 2, 3), где расположен переход «Красная дорога».
РБК вчера в 11:38
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
В ПФР озвучили условия выплаты 20 000 рублей на детей в августе 2020 года. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:59
Шоу-бизнес
21-летний сын Валерии раскрыл детали предстоящей свадьбы со студенткой
Избранница Шульгина, шокированная сюрпризом, ответила согласием, и теперь пара готовится узаконить отношения и сыграть свадьбу.
Слово и Дело 10:50
Происшествия
Мосгорсуд изберет меру пресечения сестрам Хачатурян 3 августа
Народные новости вчера в 12:08
Общество
Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновят с 15 августа
С 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 07:47
Футбол
Попов: «Место ниже пятого „Ростов“ не устроит, хотим войти в тройку»
В сезоне-2019/2020 команда под руководством Валерия Карпина заняла пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру 06:42
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru вчера в 05:20
Футбол
Семак признан лучшим тренером чемпионата России по итогам сезона
Наставник петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак признан лучшим тренером российской премьер-лиги по итогам сезона-2019/2020.
Вести.Ru 11:55
Происшествия
В поезде из Мариуполя в Киев мужчина избил и пытался изнасиловать женщину с ребёнком
В поезде Мариуполь — Киев неизвестный мужчина ночью напал на женщину с ребёнком и жестоко избил.
Life.ru 11:56
Общество
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ 09:36
Политика
Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику
Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС 08:59
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с легковушкой и уборочной техникой на МКАД
Два автомобиля столкнулись на МКАД в Москве, в результате ДТП погибли три человека.
ТАСС 07:48
Путешествия
Отдых для россиян в Крыму стал дешевле
Отдых в Крыму для россиян стал дешевле: многие отели не повышали цены, а некоторые, наоборот, снизили их.
Lenta.ru 11:58
Происшествия
Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт
Апелляционный суд первого округа США отменил смертный приговор уроженцу Чечни Джохару Царнаеву, осужденному за совершение теракта на Бостонском марафоне в 2013 году, передает Reuters.
РБК вчера в 17:52
Происшествия
Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае
В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.
Kursk.com 02:03
Происшествия
В Севастополе в ДТП с участием автобуса пострадали 14 человек
Севастополь, 1 августа 2020, 18:04 — REGNUM В Севастополе столкнулись два транспортных средства — пассажирский автобус и легковой автомобиль.
REGNUM 11:04
Общество
В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже
Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
Lenta.ru 10:03
Футбол
Спортивный директор «Тамбова» посетил офис «Спартака»
По информации «СЭ», спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в субботу приезжал в офис «Спартака».
Спорт-Экспресс 05:40
Экономика
В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости 09:53
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании
Гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации четвертого этапа чемпионата мира в классе машин "Формулы-1" - Гран-при Великобритании.
Российская газета 10:45
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
RT на русском 08:01
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
REGNUM вчера в 17:10
Здоровье
Число больных коронавирусом в Ростовской области превысило 13 тысяч
На 1 августа в Ростовской области у 13 074 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 311 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:32
Происшествия
На Депардье подали новую жалобу о домогательствах
В рамках дела известного французского актера Жерара Депардье, которого два года назад подозревали в сексуальных домогательствах и изнасиловании молодой актрисы, вероятно, будет возобновлено расследование.
Вести.Ru 08:56
Происшествия
Суд продлил срок задержания жене убитого рэпера Энди Картрайта
Смольненский районный суд Санкт-Петербурга в субботу продлил срок задержания под стражей Марине Кохал - жене убитого рэпера Энди Картрайта.
Российская газета 07:34
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Ранее стало известно, что в санатории под Минском и в южной части страны полиция задержала 33 «боевика иностранной частной компании Вагнер».
Evo-rus.com вчера в 09:09
Шоу-бизнес
Манукян ответил на вопрос о расставании с Бузовой
Давид Манукян рассказал, продолжаются ли его отношения с Ольгой Бузовой.
Аргументы недели вчера в 07:24
Общество
Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 05:54
Гаджеты
Глава Xiaomi призвал быть добрее к себе и чаще менять смартфоны
Лэй Цзюнь - глава китайской корпорации Xiaomi, занимающей третье место в мире по объёму производства смартфонов, - призвал пользователей к более частой смене гаджетов.
Letnews.ru 11:44