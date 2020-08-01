Политика

КоммерсантъКоммерсантъПосол РФ призвал Белоруссию освободить задержанных россиян

Оснований для задержания и заключения под стражу россиян у белорусских властей нет, заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Он в очередной раз напомнил, что Россия настаивает на скорейшем освобождении своих граждан и взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии и адвокатами.
Читать в источнике
Комментировать427

Подробнее о событии

Посол РФ призвал Белоруссию освободить задержанных россиян

Коммерсантъ09:26

Москва настаивает на взаимодействии с правоохранителями Белоруссии по делу задержанных россиян

Газета.Ru08:38

Посол призвал Белоруссию освободить задержанных россиян

РИА Новости09:08

Россия потребовала взаимодействия с властями Белоруссии по задержанным

Известия08:41

Раскрыты детали встречи с россиянами, задержанными в Белоруссии

URA.Ru09:13

Посол России призвал Белоруссию освободить задержанных россиян

RT на русском08:37

Посольство РФ настаивает на взаимодействии с властями Белоруссии по задержанным россиянам

ТАСС08:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Общество

В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса

В России завершились клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Известия 10:43
1,3K
Общество

На границе России и Белоруссии собрались многокилометровые пробки

О пробке на границе с Белоруссией сообщают со ссылками на очевидцев и СМИ Смоленской области (1, 2, 3), где расположен переход «Красная дорога».
РБК вчера в 11:38
20
Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе

В ПФР озвучили условия выплаты 20 000 рублей на детей в августе 2020 года. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:59
262
Шоу-бизнес

21-летний сын Валерии раскрыл детали предстоящей свадьбы со студенткой

Избранница Шульгина, шокированная сюрпризом, ответила согласием, и теперь пара готовится узаконить отношения и сыграть свадьбу.
Слово и Дело 10:50
90
Происшествия

Мосгорсуд изберет меру пресечения сестрам Хачатурян 3 августа

Народные новости вчера в 12:08
6
Общество

Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновят с 15 августа

С 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 07:47
709
Футбол

Попов: «Место ниже пятого „Ростов“ не устроит, хотим войти в тройку»

В сезоне-2019/2020 команда под руководством Валерия Карпина заняла пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру 06:42
Экономика

Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян

Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru вчера в 05:20
3K
Футбол

Семак признан лучшим тренером чемпионата России по итогам сезона

Наставник петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак признан лучшим тренером российской премьер-лиги по итогам сезона-2019/2020.
Вести.Ru 11:55
Происшествия

В поезде из Мариуполя в Киев мужчина избил и пытался изнасиловать женщину с ребёнком

В поезде Мариуполь — Киев неизвестный мужчина ночью напал на женщину с ребёнком и жестоко избил.
Life.ru 11:56
Общество

Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек

Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ 09:36
2K
Политика

Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику

Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС 08:59
53
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с легковушкой и уборочной техникой на МКАД

Два автомобиля столкнулись на МКАД в Москве, в результате ДТП погибли три человека.
ТАСС 07:48
59
Путешествия

Отдых для россиян в Крыму стал дешевле

Отдых в Крыму для россиян стал дешевле: многие отели не повышали цены, а некоторые, наоборот, снизили их.
Lenta.ru 11:58
Происшествия

Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт

Апелляционный суд первого округа США отменил смертный приговор уроженцу Чечни Джохару Царнаеву, осужденному за совершение теракта на Бостонском марафоне в 2013 году, передает Reuters.
РБК вчера в 17:52
268
Происшествия

Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае

В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.
Kursk.com 02:03
734
Происшествия

В Севастополе в ДТП с участием автобуса пострадали 14 человек

Севастополь, 1 августа 2020, 18:04 — REGNUM В Севастополе столкнулись два транспортных средства — пассажирский автобус и легковой автомобиль.
REGNUM 11:04
2
Общество

В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже

Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
Lenta.ru 10:03
160
Футбол

Спортивный директор «Тамбова» посетил офис «Спартака»

По информации «СЭ», спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в субботу приезжал в офис «Спартака».
Спорт-Экспресс 05:40
Экономика

В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России

Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости 09:53
82
Автоспорт

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании

Гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации четвертого этапа чемпионата мира в классе машин "Формулы-1" - Гран-при Великобритании.
Российская газета 10:45
1
Общество

Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом

RT на русском 08:01
355
Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

REGNUM вчера в 17:10
1,1K
Здоровье

Число больных коронавирусом в Ростовской области превысило 13 тысяч

На 1 августа в Ростовской области у 13 074 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 311 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:32
1,7K
Происшествия

На Депардье подали новую жалобу о домогательствах

В рамках дела известного французского актера Жерара Депардье, которого два года назад подозревали в сексуальных домогательствах и изнасиловании молодой актрисы, вероятно, будет возобновлено расследование.
Вести.Ru 08:56
Происшествия

Суд продлил срок задержания жене убитого рэпера Энди Картрайта

Смольненский районный суд Санкт-Петербурга в субботу продлил срок задержания под стражей Марине Кохал - жене убитого рэпера Энди Картрайта.
Российская газета 07:34
4
Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Ранее стало известно, что в санатории под Минском и в южной части страны полиция задержала 33 «боевика иностранной частной компании Вагнер».
Evo-rus.com вчера в 09:09
886
Шоу-бизнес

Манукян ответил на вопрос о расставании с Бузовой

Давид Манукян рассказал, продолжаются ли его отношения с Ольгой Бузовой.
Аргументы недели вчера в 07:24
2
Общество

Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 05:54
12
Гаджеты

Глава Xiaomi призвал быть добрее к себе и чаще менять смартфоны

Лэй Цзюнь - глава китайской корпорации Xiaomi, занимающей третье место в мире по объёму производства смартфонов, - призвал пользователей к более частой смене гаджетов.
Letnews.ru 11:44
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Фёдорович Мезенцев
Российский дипломат
Российский государственный деятель и дипломат. С 30 апреля 2019 года - чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Белоруссия. Губернатор Иркутской области с 8 июня 2009 по 18 мая 2012 года. Член Совета Федерации и представитель от Администрации Иркутской области. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества с 1 января 2013 по 31 декабря 2015 года. С 1 января 2016 по 30 апреля 2019 года - член Совета Федерации от Сахалинской области.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное