Коронавирус
Газета.RuПосол РФ требует у NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе в России
Посольство России в США направило главному редактору газеты New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию о ситуации с коронавирусом в России, пишет РИА "Новости". "Подтверждаем отправку главреду NYT письма посла с требованием разместить опровержение", - сказали в посольстве.
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Политика
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
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Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в результате атак боевиков на родильный дом и похоронную процессию в Афганистане погибло не менее 60 человек.
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Власти Южно-Курильского городского округа ввели режим ЧС на территории острова Шикотан (южные Курилы, Сахалинская область) в связи с выявлением там первого заражения коронавирусной инфекцией.
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Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games
Серверы онлайн-магазина Еріс Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной.
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В Королевском институте естественных наук Брюсселя хранятся окаменелости древних «саблезубых» анчоусов, обнаруженные учёными в Бельгии и Пакистане.
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В Ростове серийного убийцу приговорили к пожизненному заключению
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Во время вспыхнувших в начале апреля беспорядков в колонии № 15 города Ангарска Иркутской области сотрудники ФСИН применили силу в отношении более 400 заключённых.
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Появилось достаточно много слухов о предстоящем смартфоне Samsung Galaxy Note 20, но надежный инсайдер Росс Янг раскрыл полный набор характеристик, которые можно ожидать от следующих флагманских телефонов Samsung.
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«Роснефть» прокачивает право на скидку
При поставках в Азию по нефтепроводу ВСТО (тариф 2747,62 руб. за тонну) с экспортом через порт Козьмино с учетом перевалки нефти сорта ESPO в порту расходы составят примерно 18% от стоимости нефти по текущим котировкам, отмечает аналитик.
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Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США
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Гендиректор «Зенита» опроверг слухи о переходе Дзюбы в «Милан»
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о возможном трансфере российского форварда Артема Дзюбы в «Милан».
Vprognoze.ru вчера в 06:43
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РИА Новости 19:01
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У Саудовской Аравии возникли проблемы в США с разгрузкой нефти
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Финансы
Объем средств ФНБ в апреле сократился почти на 450 млрд рублей
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ТАСС 13:16
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Трамп потребовал допросить Обаму в сенате США по делу о вмешательстве
ТАСС Президент США Дональд Трамп обратился с предложением вызвать в сенат для дачи показаний в рамках расследования выборов 2016 года экс-президента США Барака Обаму.
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Проценко отметил, что COVID-19 несет серьезную угрозу для больных сахарным диабетом и пожилых людей с хронической сердечной недостаточностью.
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Суд не изменил приговор срочнику, издевавшемуся над Шамсутдиновым
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В ВОЗ предупредили о второй волне коронавируса в Европе
Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что странам Европы этой осенью может грозить вторая волна коронавирусной инфекции.
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Дерматолог рассказала, как правильно носить перчатки при пандемии
Горностаева пояснила, что зуд кожного покрова после обработки антисептиком вызывается из-за обезвоживания кожи и утраты слоя водно-липидной мантии.
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Эмин Агаларов расстается с женой
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Вести.Ru вчера в 12:32
Фигурное катание
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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
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Двух рыбаков нашли после многодневного дрейфа в Тихом океане
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Газета.Ru 21:36
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В России для должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь
Депутаты от партии «Единая Россия» внесли в Госдуму пакет законопроектов, согласно которому кредиторы будут обязаны оставлять должникам гарантированный минимум на жизнь.
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В Коми разрешили прогулки и занятия спортом на улице
Врио главы Республики Коми Владимир Уйба сообщил о смягчении режима ограничений — в регионе разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но не более чем по два человека.
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